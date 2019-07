Making the Cut: cos’è, come funziona e quando va in onda il programma di Amazon Prime Video con Chiara Ferragni come giudice

Un format finora rimasto molto nell’anonimato, almeno nel nostro paese, ma che dopo la notizia della partecipazione di Chiara Ferragni è già balzato in testa agli interessi del pubblico: stiamo parlando di Making the Cut, il nuovo talent dedicato al mondo della moda.

La particolarità della trasmissione è però che non va in onda sulla tradizionale tv, né su Netflix: a produrla e trasmetterla, infatti, è Amazon Prime Video. Lo show, dunque, sarà visibile esclusivamente per tutti gli abbonati di Amazon Prime, il servizio esclusivo della nota piattaforma di e-commerce.

Making the Cut è prodotto per Amazon da SKR Productions, insieme a Sara Rea, Page Feldman e a Heidi Klum e Tim Gunn, che sono anche i conduttori.

Come iscriversi e come funziona Amazon Prime

Ma di cosa parla Making the Cut? Cos’è questa nuova trasmissione e perché si candida a essere molto seguita? Scopriamolo insieme.

Cos’è Making the Cut | Un talent sulla moda

Come già anticipato, si tratta di un talent show a puntate, con al centro il mondo della moda. I concorrenti saranno 12 imprenditori e designer di tutto il mondo, selezionati dalla produzione.

Ognuno di loro, quindi, ha già un proprio marchio in commercio. L’obiettivo del programma, però, è quello di trasformare le loro ditte in veri e propri fenomeni mondiali della moda.

Del resto, a differenza di molti talent che hanno un’edizione per ogni paese, il programma in questione avrà una sola versione, disponibile per tutti i 200 paesi in cui il servizio Amazon Prime è attivo.

In più, la piattaforma sfrutterà al meglio la propria natura di più diffuso sito di e-commerce. Tutti i vestiti mostrati nelle varie puntate, infatti, saranno acquistabili su Amazon. Il vincitore del talent, inoltre, riceverà un milione di dollari da investire nel proprio marchio.

Proprio in questi mesi si stanno girando le varie puntate di Making the Cut. A fine giugno, ad esempio, sono circolate una serie di foto dei protagonisti a Parigi, ai piedi della Tour Eiffel. Chiara Ferragni, invece, si è unita agli altri nuovi colleghi nella città di Tokyo, dove a luglio 2019 sono state girate altre scene.

Making the Cut | Conduttori

I protagonisti, appunto. Il programma di Amazon Prime Video avrà due conduttori: Heidi Klum e Tim Gunn.

Non è la prima volta che i due lavorano insieme: entrambi, infatti, fino a poco tempo fa erano i conduttori di Project Runway, un talent di successo – legato sempre al mondo della moda – di cui sono andate in onda finora 17 edizioni e trasmesso sui canali tv americani Lifetime e Bravo.

Making the Cut | Giudici

Il programma, come ogni talent show che si rispetti, avrà dei giudici. Ed è qui che entra in gioco la nostra Chiara Ferragni, autentica star dei social e moglie del rapper Fedez.

L’imprenditrice e influencer sarà uno dei giudici fissi di Making the Cut, unendosi così al già nutrito gruppo di star chiamate a dare una votazione ai look e ai vestiti creati dai concorrenti.

Insieme a lei, nella veste di giudici ci saranno la modella Naomi Campbell, l’icona di stile Nicole Richie, lo stilista Joseph Altuzarra e l’ex editor in chief di Vogue PArigi, Carine Roitfeld.

Making the Cut | Quando va in onda

Quando va in onda (o meglio, in streaming) il talent? Non c’è ancora una data ufficiale, anche se si sa che il talent show è in arrivo nel 2020. Ovviamente, su Amazon Prime Video.

Bisognerà quindi aspettare almeno sei mesi prima di vedere Chiara Ferragni nell’inedita veste di giudice di un talent. Riuscirà l’influencer a seguire le orme del marito Fedez, per anni giudice di successo a X-Factor?