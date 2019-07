Le frasi di Montalbano più celebri ci accompagneranno sempre. La morte di Andrea Camilleri, scomparso a Roma nella mattinata di oggi all’ospedale Santo Spirito per un arresto cardio respiratorio, lascerà un grandissimo vuoto nella cultura italiana.

Il suo personaggio più conosciuto resterà vivo non solo nei ricordi ma anche nella quotidianità di tutti noi.

Sì perché alcune frasi del Commissario Montalbano sono entrate nel vocabolario di tutti i giorni e ormai fanno parte della nostra lingua. Ecco quali sono:

Cabasisi: “una rottura di cabasisi”, “scassare i cabasisi”, “non mi rompa i cabasisi” per dire, in maniera ‘garbata’, di non rompere le scatole

Camurria: per intendere una grossa scocciatura

Babbiare: significa parlare senza serietà, senza prendersi sul serio. Questo verbo tanto caro ad Andrea Camilleri e al Commissario Montalbano è addirittura stato inserito nel vocabolario Zanichelli.

Ammazzatina: omicidio, uccisione violenta. Frase usata molto spesso dal celebre commissario di Vigata.

Di persona personalmente: parole pronunciate spesso dall’agente Catarella, interpretato da Angelo Russo

Montalbano sono: il modo di presentarsi del commissario Montalbano

Gli occhi gli facevano pupi pupi: quando per la stanchezza la vista si annebbia Frasi Montalbano

