Francesco Monte, la nuova fidanzata è Isabella De Candia. Dimenticata Giulia Salemi?

Francesco Monte ha una nuova fidanzata. Da Cecilia Rodríguez a Giulia Salemi. Galeotta fu la casa del Grande Fratello Vip per Francesco Monte. Per lui, adesso, è tempo di voltare pagina. Di nuovo. Sempre strizzando l’occhio all’amore. La sua nuova fiamma si chiama Isabella De Candia, pugliese come Monte (che ha origini tarantine).

I fan già dicono che Isabella sia la sosia di Monica Bellucci. I rumors sulla nuova storia di Monte si rincorrevano da tempo, adesso lui stesso ha ufficializzato la storia con la Isabella con tanto di foto sui social. A breve, a settembre esattamente, Monte tornerà in tv.

Infatti, l’ex Gieffino vip, ex isolano in Honduras, è stato arruolato nella squadra di Tale quale show, su Rai con Carlo Conti. Per lui, a quanto pare, sembra davvero un buon momento visto che da tre anni è perennemente in tv tra reality e salottini. Con l’approdo a Tale quale show c’è la cosidetta svolta in Rai. Magari lo vedremo anche a Pechino Express l’anno prossimo, visto che i reality sono finiti.

La Salemi, reduce dalla storia lampo con Monte, non ha commentato il flirt con la sosia della Bellucci. I due sono partiti per una breve vacanza e da lì sarebbe arrivato il via libera ufficializzando la storia. Una volta per tutte. Anche perché gli amici della neo-coppia avevano già spifferato: “Quell’amicizia è sospetta. C’è qualcosa sotto”.

Per Monte, che non ha mai nascosto una grande sofferenza dopo essere stato mollato in diretta da Cecilia Rodríguez (che al Gf Vip si fidanzò con Ignazio Moser), sembra che sia arrivato il sereno. Lui e Isabella appaiono felici, spensierati. Innamorati.

“Non si tratta di un colpo di fulmine. Si amano davvero”, tuona un’amica della coppia che vuole restare anonima. “Ci saranno grossi sviluppi. Penso che andranno a vivere presto insieme. Sono inseparabili. Orami”, continua la nostra fonte.