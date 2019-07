Elementary Rai 2 | Tutto quello che c’è da sapere, dalla trama al cast allo streaming

Elementary è la serie televisiva che Rai 2 ha seguito appassionatamente con i suoi telespettatori e che torna in prima serata quest’estate con la settima stagione. Cosa succederebbe se il fidato braccio destro di Sherlock Holmes fosse una donna?

Elementary parte da questa rilettura in chiave moderna dell’amato investigatore inglese, quale Sherlock (personaggio nato dalla penna di Arthur Conan Doyle), e portandolo nell’affollata New York pronto a lavorare con la versione femminile di Watson, interpretata da Lucy Liu.

Elementary Rai 2 | La trama

Sherlock Holmes è reduce da anni di consulenza per Scotland Yard in Gran Bretagna. Uscito da una clinica per disintossicarsi dalla dipendenza da alcool e droghe, Sherlock arriva nella grande mela newyorkese e accetta di collaborare con la polizia per risolvere alcuni casi usufruendo della sua sconfinata logica e del suo formidabile intuito.

Al suo fianco è presente anche in questa versione l’immancabile Watson, l’unica differenza è che rispetto ai soliti classici, in Elementary Watson è una donna. Joan è un ex chirurgo nonché sua terapista di riabilitazione che diventa soltanto in seguito la sua assistente investigativa.

Sherlock e Watson dovranno comunque seguire l’autorità del capitano Thomas Gregson (un personaggio ispirato all’ispettore Tobias Gregson che compare in alcuni libri dell’autore) e il detective Marcus Bell.

Elementary Rai 2 | Il cast

Di seguito, il cast principale di Elementary:

Jonny Lee Miller: Sherlock Holmes

Lucy Liu: Dr. Joan Watson

Aidan Quinn: Cap. Thomas Gregson

Jon Michael Hill: Det. Marcus Bell

John Noble: Morland Holmes

Nelsan Ellis: Shinwell Johnson

Desmond Harrington: Michael Rowan

James Frain: Odin Reichenbach

Elementary Rai 2 | Streaming

Dove vedere Elementary? La serie televisiva investigativa è arrivata alla sua settima stagione e approda in casa Rai sul suo secondo canale. Nuovi appuntamenti sotto la direzione di Freccero che piazza in prima serata la nuova stagione di Elementary.

Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Chi vuole seguire in diretta streaming Elementary può farlo tramite RaiPlay.