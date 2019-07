Elementary è la nuova serie investigativa che (ri)torna su Rai 2 quest’estate con la settima stagione. Avete presente Sherlock Holmes e Watson? In questa serie televisiva, dovete dimenticare gli schemi a partire dal braccio destro di Sherlock che sarà interpretato da una donna. Elementary approda in prima serata, prendendo il posto di Blood & Treasure del mercoledì (siccome gli ascolti non sono stati poi così generosi con tale serie), ma quali sono le anticipazioni del primo episodio, in onda mercoledì 17 luglio 2019?

Elementary anticipazioni | Prima puntata

L’estate di Rai 2 si tinge di giallo con l’arrivo di Elementary. Cosa aspettarsi da questa prima puntata, composta dai primi due episodi della settima stagione?

Il primo episodio è intitolato “Le ulteriori avventure” e vede Sherlock Holmes e Joan Watson alle prese con le loro nuove carriere da consulenti presso lo Scotland Yard investigando su un nuovo caso: una modella è stata colpita con l’acido.

Watson non pare essere soddisfatta della sua nuova vita finché il capitano Gregson non contatta Sherlock per informarlo che il capitano Marcus Bell è stato ferito in una sparatoria ed è in condizioni critiche.

Tutto quello che c’è da sapere su Elementary

Nella seconda puntata di Elementary in onda questa sera, mercoledì 17 luglio 2019, e intitolata “Un colpo all’addome”, vediamo Holmes e Watson tornare a New York per investigare sul tentato omicidio del loro ex capitano.

Non è così semplice per Holmes, che ha confessato di aver commesso un omicidio (che in realtà non ha mai commesso) e dunque deve volare basso per evitare di essere arrestato.

Watson e Sherlock seguono le indagini che li condurranno da un gruppo di delinquenti adolescenti e una sorta di complotto terroristico che animerà il loro caso.

Elementary su Rai 2 prende il posto di Blood & Treasure, una serie televisiva bocciata dagli ascolti poiché dopo soltanto una puntata andata in onda la serie è stata poi spostata in seconda serata cedendo il posto a Elementary.