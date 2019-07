La Fondazione Luigi Einaudi Onlus farà una donazione di 10 libri a Rayane, il bambino diventato simbolo dello sgombero di Primavalle.

Nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio la polizia, in assetto antisommossa, ha fatto evacuare decine di famiglie da una ex scuola occupata in via Cardinal Capranica, nella periferia a nord di Roma.

Nell’ex scuola di via Cardinal Capranica, occupata dal 2003, vivevano 340 persone italiane e straniere, tra cui anziani e molte famiglie con bambini che frequentano gli istituti scolastici della zona.

Tra questi il bambino di 11 anni immortalato dalla fotografa Cecilia Fabiano per l’Agenzia La Presse: nell’immagine si vede Rayane uscire dallo stabile mentre trasporta tra le braccia una decina di libri usati, con lo sguardo sconvolto e affranto e i poliziotti in tenuta antisommossa che lo scortano.

La foto ha fatto il giro dei social ed è stata commentata da politici, artisti ed intellettuali, perché rappresenta l’aggressività dell’operazione definita da molti “militare” nei confronti di bambini innocenti come Rayane, che ora saranno costretti a interrompere il ciclo di studi negli istituti che già frequentavano. Per la maggior parte di loro non è stato previsto un piano di alloggio alternativo prima di dare il via allo sgombero, che nella notte di domenica 14 luglio ha colto tutti di sorpresa.

Ma sembra che, almeno Rayane, potrà continuare a studiare, grazie alla donazione della Fondazione Luigi Einaudi.

La Fondazione ha infatti annunciato su Twitter che regalerà a Rayane dieci libri, per permettergli di continuare il ciclo di studi.

“Che foto! Rayane, 11 anni, dallo sgombero della casa in cui vive salva i suoi libri. E la Fondazione Luigi Einaudi ha deciso di regalargliene altri 10, che potranno seguire il suo percorso di studi. Le autorità ci facciano sapere come e dove possiamo recapitarli” scrive lo staff della Onlus sul social.

Fondazione Einaudi e Rayane: un cittadino anonimo si unisce alla donazione – Nel frattempo, un donatore anonimo ha fatto sapere di voler mettere a disposizione del bambino la retta di un anno di scuola. Il messaggio è stato diffuso sempre dall’account Twitter della fondazione Luigi Einaudi.

“Pochi minuti fa ci è giunto riservatamente questo messaggio”, scrive lo staff della Onlus.

“Metto a disposizione personalmente la retta di un anno della scuola o del convitto che potesse frequentare per studiare a condizione unica del mio totale anonimato. Ritenetemi a disposizione”. La notizia è giunta poche ore dopo l’annuncio della donazione a Rayane da parte della Fondazione Einaudi.

