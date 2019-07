Diletta Leotta e il bacio a Daniele Scardina sta facendo il giro del web. La nuova coppia è stata paparazzata insieme in vacanza a Ibiza dopo che, nei giorni scorsi, circolava la notizia di un flirt tra i due.

Le immagini pubblicate dalla rivista di gossip “Chi” non lasciano spazio all’immaginazione: la conduttrice di Dazn sembra felice e molto presa dalla nuova fiamma dopo la rottura con l’ex manager di Sky Matteo Mammì.

Il nipote dell’ex ministro delle poste e delle telecomunicazioni Oscar Mammì, nel frattempo, si sta consolando tra le braccia dell’attrice Anna Safroncik: i due sono stati avvistati in vacanza insieme a Baja Sardinia, in provincia di Sassari.

La 27enne siciliana è dunque finita tra le braccia del pugile Daniele Scardina, campione del mondo IBF dei pesi Supermedi e noto con il soprannome di King Toretto.

Dopo le anticipazioni della rivista “Spy”, le foto pubblicate sulla rivista di Alfonso Signorini fugano ogni dubbio: Leotta e Scardina sono la nuova coppia dell’estate come anticipato in un post sul profilo Instagram del settimanale dove non sono mancati i commenti taglienti degli utenti.

Si tratta solo di un flirt estivo oppure sarà un amore destinato a durare? È ancora presto per dirlo e l’atleta 28enne è reduce dalla fine della relazione con l’influencer Melissa Alvarez.

