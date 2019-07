Concorsi news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi 17 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici, ma non solo, con news in tempo reale, risultati, bandi e informazioni. Nel 2019 sono attesi diversi pensionamenti in vari settori della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, nuovi ingressi di personale. Di seguito le ultime news sui concorsi di oggi, mercoledì 17 luglio 2019:

Regione Lazio: concorso per 355 diplomati e laureati

La Regione Lazio ha indetto sette bandi pubblici per l’assunzione di 355 figure da assumere per il potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro. Chi cercano? 60 assistenti mercato e servizi per il lavoro; 200 esperti mercato e servizi per il lavoro; 20 esperti statistici; 20 esperti comunicazione e relazioni istituzionali; 20 esperti area informatica; 10 esperti service designer; 25 esperti valutazione della performance e analisi e valutazione delle politiche pubbliche.

Concorsi Mibac e Camera dei Deputati: bandi per le assunzioni in uscita a luglio

Cresce l’attesa per la pubblicazione dei bandi del Mibac e della Camera dei Deputati annunciati per il mese di luglio. Si tratta dei primi di una lunga serie di concorsi che faranno seguito al decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri dello scorso 20 giugno.

I bandi in uscita nel 2019

Fondi per concorsi Legge di bilancio 2019