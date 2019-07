Chiara Ferragni riceve “un’incredibile notizia” mentre si trova in Giappone

Chiara Ferragni sta senza dubbio vivendo un momento d’oro. Donna in carriera nel mondo digitale, felicemente sposata con il rapper Fedez, mamma del tenero Leone, l’influencer più famosa d’Italia sembra davvero baciata dalla fortuna. Al momento, Chiara si trova in Giappone insieme all’inseparabile marito e al figlio.

I follower l’hanno seguita con entusiasmo mentre assaggiava porzioni giganti di zucchero a velo o mentre camminava per strada travestita da Sailor Moon. Ma ora, la fashion blogger sta per dare un annuncio. Suspense sui social.

In una storia pubblicata su Instagram, Chiara Ferragni ha detto, visibilmente emozionata: “Ragazzi, ho appena ricevuto una delle più incredibili notizie della mia vita, ve la rivelerà presto, per ora non posso dirvi nulla”.

Il misterioso annuncio scatena la curiosità dei followers. Di cosa può trattarsi? Di un nuovo progetto? O di una gravidanza?

Recentemente sono circolate alcune indiscrezioni (nessuna confermata) su una possibile nuova gravidanza di Chiara Ferragni. Né la bionda influencer né suo marito Fedez avevano rilasciato dichiarazioni in proposito.

Non resta che attendere per sapere se questa misteriosa notizia c’entra con un nuovo figlio o se, al contrario, si tratta di un nuovo progetto lavorativo.

