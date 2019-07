Chiara Ferragni sarà il nuovo giudice di Making the Cut, la serie originale di Amazon che andrà in onda globale nel 2020. L’influencer di Cremona sarà affiancata da grandissimi nomi del mondo della moda, come Naomi Campbell, Nicole Richie, Carine Roitfeld e Joseph Altuzarra. Alla conduzione della serie ci saranno poi Heidi Klum e Tim Gunn.

A dare la notizia è l’ufficio stampa della bionda influencer che ha rivelato che Chiara Ferragni si trovava in questi giorni a Tokyo proprio per le riprese del programma. In effetti, intorno a questo viaggio in Giappone aleggiava il mistero e i fan si domandavano la ragione della presenza della fashion blogger in terra nipponica.

Chiara Ferragni ha ricevuto un’incredibile notizia: “Sono emozionatissima”

Chiara Ferragni aveva ulteriormente insospettito i follower nella giornata di ieri, martedì 16 luglio, con una storia su Instagram in cui annunciava di avere appena ricevuto “una notizia incredibile”, spiegando però di non potere ancora dire di cosa si trattasse.

Mistero svelato, quindi. L’anno prossimo potremo vedere Chiara, oltre che all’interno dell’attesissimo documentario sulla sua vita, anche in questa serie originale firmata Amazon. L’influencer di Cremona si sta quindi aprendo al mondo dello spettacolo, da sempre attiguo a quello della moda.

Ecco alcuni scatti di Chiara Ferragni durante le riprese di Making The Cut, in cui vedremo i concorrenti sfidarsi nel settore del fashion, di cui la moglie di Fedez è ormai giudicata un’esperta a livello internazionale.

