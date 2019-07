Morto Camilleri, sospese le riprese del Commissario Montalbano

Sospese le riprese del Commissario Montalbano per lutto. La notizia della morte dello scrittore Andrea Camilleri ha sconvolto tutta la produzione della fiction di Raiuno. Sul set, si è deciso quindi di fermare i lavori.

Oggi la troupe si trovava a Scicli, in provincia di Ragusa, per le riprese di alcune scene dei prossimi capitoli della fiction. Ma appena è arrivata da Roma la notizia della morte di Andrea Camilleri, la produzione ha deciso di sospendere i nuovi ciak, in segno di lutto.

A guidare la troupe c’era Luca Zingaretti, l’attore che da vent’anni è il volto del Commissario Montalbano. In questi giorni Zingaretti cura anche la regia delle puntate, a causa di un’indisposizione dello storico regista Alberto Sironi.

E proprio Zingaretti è stato il più scosso alla notizia della morte di Camilleri e ha deciso di non andare avanti nella lavorazione. “Nonostante le notizie sempre più tragiche, ho sperato fino all’ultimo”, ha ammesso, in un post che ha rivolto al “papà” di Montalbano.

Il messaggio che l’attore e regista ha rivolto all’amico scrittore, tra l’altro, è stato tra i più commoventi: “So che ogni volta che dirò, anche da solo, nella mia testa, ‘Montalbano sono!’ dovunque te ne sia andato sorriderai sornione”.

Il successo della fiction

Dal 1999 la fiction “Il Commissario Montalbano” è un caposaldo della televisione italiana. Gli ultimi due film andati in onda su Rai1, ‘L’altro capo del filo’ e ‘Un diario del ’43’, sono stati trasmessi l’11 e il 18 febbraio.

A ben 20 anni dalla messa in onda, il commissario, nato dalla penna di Andrea Camilleri, si è confermato, con la messa in onda di febbraio, il più amato dal pubblico. Con 11.108.000 di telespettatori, ha conquistato il 44,9% di share.

Le riprese dei nuovi episodi di Montalbano si concluderanno il 26 luglio all’interno del Museo di Kamarina.