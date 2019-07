Matteo Salvini commenta la morte di Camilleri ma viene travolto dagli insulti

Camilleri morto, arriva il commento del vice premier Matteo Salvini

“Addio ad Andrea Camilleri”. Il vice premier Matteo Salvini commenta sui social la scomparsa dello scrittore siciliano avvenuta oggi, 17 luglio 2019. Camilleri, uno dei più noti e amati scrittori italiani, uno dei maggiori interpreti della letteratura italiana del Novecento, è morto all’età di 93 anni (Qui una biografia dello scrittore siciliano).

Camilleri morto e il commento Salvini: gli insulti degli utenti

“Papà di Montalbano e narratore instancabile della sua Sicilia”, continua Salvini.

Il ricordo, però, non è stato apprezzato da gran parte degli utenti che hanno subissato di insulti il vicepremier. “Non hai avuto rispetto di lui da vivo dovresti solo vergognarti di onorarlo da morto!!!”, scrive un utente; “lo hai infamato ed ora lo lodi….chi semina vento raccoglie tempesta Capitano!!!”, gli fa eco un altro.

Per altri “era meglio non scrivere niente”, mentre c’è chi sottolinea che “neanche Giuda è stato cosi falso”. “Lo hai insultato fino a ieri! Sei di una bassezza unica”, è un altro commento.

“Si vergogni, lo avete denigrato e insultato in vita anche quando era moribondo”, incalza un utente sotto al tweet di Salvini.

Le recenti critiche di Salvini a Camilleri

Il rapporto tra il leader del Carroccio e Andrea Camilleri non è mai stato disteso, in effetti. Una recente risposta di Salvini è rimasta storica: “Scrivi che ti passa, io continuo a lavorare e, nel mio piccolo, a credere”, aveva detto il vicepremier e ministro dell’Interno durante una diretta Facebook allo scrittore che lo aveva criticato per l’utilizzo del rosario durante la campagna elettorale.

Camilleri morto, il ricovero delle ultime settimane

Classe 1925, nativo di Porto Empedocle, Camilleri era stato ricoverato nella mattinata del 17 giugno all’ospedale Santo Spirito di Roma per un arresto cardiaco. Dopo il ricovero le sue condizioni erano subito apparse gravi.

Nel bollettino medico dell’ospedale diramato dopo il decesso si legge: “Le condizioni sempre critiche di questi giorni si sono aggravate nelle ultime ore compromettendo le funzioni vitali. Per volontà del maestro e della famiglia le esequie saranno riservate. Verrà reso noto dove portare un ultimo omaggio”.

