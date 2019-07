Blood & Treasure anticipazioni | La trama della seconda puntata in onda mercoledì 17 luglio 2019

Blood & Treasure torna con un secondo appuntamento su Rai 2 questa sera, mercoledì 17 luglio 2019. Nonostante la serie televisiva sia stata poco premiata dagli ascolti, Blood & Treasure non vuole demordere e torna anche questa sera con i suoi intrighi storici, ma in seconda serata. Quali sono le anticipazioni della seconda puntata?

La serie televisiva risponde al genere d’avventura ed è ambientata nel bacino mediterraneo spostandosi nelle grandi città d’Europa, tra cui anche Roma.

Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata di questa sera di Blood & Treasure.

Quello che c’è da sapere su Blood & Treasure

Blood & Treasure anticipazioni | Seconda puntata | 17 luglio 2019

Questa sera andranno in onda ben due episodi di Blood & Treasure. Il primo è intitolato in lingua originale “The Secret of Macho Grande” e vede Danny e Lexie fingersi marito e moglie. Arrivati in un castello austriaco usato dai nazisti per nascondere il corpo di Cleopatra, i due scoprono che la tomba è stata spostata.

Gwen e Fabi provano a rintracciare un ladro inglese (tale Simon Hardwick) che ha un debito nei confronti di Danny e costui suggerisce loro d’indagare sulla setta dei Serapidi.

Danny cerca di far ragionare Lexi che ha tutte le intenzioni di uccidere Farouk. Nel mentre, Chuck decifra il codice grazie al suo legame con i gesuiti e trova un deposito abbandonato che veniva utilizzato dai nazisti.

Il secondo episodio di Blood & Treasure che va in onda questa sera si intitola “The Brotherhood of Serapis” vede Danny in pericolo salvato dall’intervento di Reece, mentre Fabi rapisce Lexi per darle l’opportunità di uccidere Farouk lavorando con i Serapidi.

Lexi e Danny si ritrovano e insieme prendono parte a una festa a Ginevra dove incontrano un soldato egiziano, Sharif Ghazal, nonché talpa di Farouk.

Blood & Treasure vi aspetta mercoledì 17 luglio 2019 in seconda serata, ore 22:55, su Rai 2.

Dove vedere in tv e streaming la seconda puntata di Blood & Treasure