Blood & Treasure streaming | Dove vedere in tv e in diretta la seconda puntata

Blood & Treasure è una nuova serie televisiva d’impronta statunitense che Rai 2 ha deciso di mandare in onda quest’estate in seconda serata tutti i mercoledì. Il riscontro con gli ascolti non è stato generoso ed è per questo che Blood & Treasure torna con un secondo appuntamento ma in seconda serata. Dove vedere in streaming e in tv?

Prima di approfondire questo aspetto, vediamo la trama della serie televisiva a grandi linee. Danny e Lexi sono due ex fidanzati che uniscono le forze per fronteggiare un losco terrorista. Nella seconda puntata in onda questa sera, vedremo Danny e Lexi fingersi marito e moglie per infiltrarsi in un castello austriaco usato dai nazisti per nascondere il corpo di Cleopatra per poi scoprire che la tomba è stata spostata.

Le anticipazioni della seconda puntata di Blood & Treasure

Ma dove vedere Blood & Treasure in tv? E in diretta streaming?

Blood & Treasure streaming | Dove vedere in tv

Blood & Treasure va in onda in prima serata su Rai 2. Il secondo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 502 per la versione HD e al tasto 102 per chi ha un abbonamento alla pay-tv di Sky.

Blood & Treasure streaming | Dove vedere in diretta

Chi vuole seguire Blood & Treasure in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay, la piattaforma che permette di seguire in diretta i contenuti in onda sulla Rai anche tramite pc, smartphone e tablet.

Tutto quello che dovete fare è accedere alla piattaforma registrandovi tramite e-mail e Facebook.

Quello che c’è da sapere su Blood & Treasure

Chi vuole recuperare in un secondo momento la seconda puntata di Blood & Treasure in onda questa sera, può farlo grazie alla funzione on demand di RaiPlay che consente all’utente di recuperare anche dopo la messa in onda gli episodi.

Blood & Treasure va in onda mercoledì 17 luglio 2019, ore 22:55, su Rai 2.