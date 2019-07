Battiti Live 2019, i cantanti e gli ospiti di stasera, 17 luglio, sul palco di Brindisi | Italia 1

Anche il secondo appuntamento con Battiti Live 2019, il concerto itinerante organizzato da RadioNorba, prevede una serie di grandissimi cantanti e ospiti. Artisti che si alterneranno sul palco della piazza Lenio Flacco, a Brindisi, per uno dei concerti più amati dell’estate italiana.

L’appuntamento di stasera, mercoledì 17 luglio 2019, sarà (come settimana scorsa) su Italia 1, a partire dalle 21.15. Il concerto di oggi è il secondo dei cinque di Battiti Live 2019: oltre a Brindisi, infatti, RadioNorba ha fatto tappa a Vieste, Trani, Gallipoli e Bari.

Tutto quello che c’è da sapere su Battiti Live 2019

Cresce dunque l’attesa per il concerto di stasera. Una serata condotta, per il terzo anno consecutivo, da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la giovanissima Mariasole Pollio in piazza, tra i fan in festa.

Le anticipazioni della serata di Battiti Live

Battiti Live cantanti | Gli artisti sul palco stasera

Sono moltissimi gli appassionati alla ricerca dei nomi di tutti i cantanti e gli ospiti della seconda puntata del concerto, trasmessa come sempre in differita.

Grande spazio verrà dato al rap, un genere ormai in espansione totale in tutta Italia. Stasera, infatti, canteranno importanti esponenti di questo tipo di musica come Achille Lauro, J-Ax, Clementino, Baby K, Chadia Rodriguez e Tormento.

Presente, come sempre, il pop, con Emma Muscat e Biondo, iTiromancino, Luca Carboni, Anna Tatangelo, Aiello, Giusy Ferreri con Takagi & Ketra. Si esibirà anche l’ultimo vincitore di Amici, il tenore Alberto Urso, e non mancherà infine il dj Gabry Ponte a far ballare tutta la piazza con i suoi remix.

Nella prima serata (andata in onda mercoledì scorso), si erano esibiti invece Mahmood, Il Volo, Gigi D’Alessio, Guè Pequeno, Boomdabash, Giusy Ferreri con Takagi e Ketra, Irama, Elodie, Levante, Mondo Marcio, Luchè e Gabry Ponte.

Battiti Live cantanti | La scaletta e l’ordine di arrivo sul palco

Conosciuti tutti i nomi degli artisti attesi stasera, resta da capire quale sarà l’ordine di esibizione. Quale sarà dunque la scaletta di Battiti Live 2019, trasmesso su Italia 1 da Brindisi? Eccola:

Achille Lauro con “Rolls Royce” e “C’est la vie”

con “Rolls Royce” e “C’est la vie” Alberto Urso con “Solo”

con “Solo” J-Ax con “Ostia lido”

con “Ostia lido” Giusy Ferreri e Takagi & Ketra con “Jambo” e “Amore e Capoeira”

con “Jambo” e “Amore e Capoeira” Clementino e Fabri Fibra con “Chi Vuol Essere Milionario”

e con “Chi Vuol Essere Milionario” Baby K con “Playa”

con “Playa” Chadia Rodriguez

Emma Muscat e Biondo con “Avec moi”

con “Avec moi” Aiello con “Arsenico”

con “Arsenico” Tiromancino con “Vento del sud”

con “Vento del sud” Tormento

Luca Carboni

Anna Tatangelo con “Tutto ciò che serve”

con “Tutto ciò che serve” Gabry Ponte con un remix

Come vedere Battiti Live 2019 in streaming