Ascolti tv ieri sera 16 luglio 2019 | Dati Auditel | Share | The Resident | Un tirchio quasi perfetto | Rosy Abate

ASCOLTI TV 16 LUGLIO 2019 MARTEDI’– Nuova giornata per sapere chi la partita degli ascolti nella serata televisiva di ieri, 16 luglio 2019. In questa stagione estiva non ci si attende grandi numeri per quanto riguarda lo share di nessuna rete, ma ciò non significa che la tv italiana sia andata in ferie. Sui piccoli schermi, anzi, possiamo continuare a trovare diverse forme d’intrattenimento, con nuove serie televisive o amate repliche.

Ieri sera su Rai 1 sono andati in onda dei nuovi episodi di The Resident, il nuovo medical drama Usa, mentre su Rai 3 è stato trasmesso il film Un tirchio quasi perfetto. Su Canale 5, invece, è tornata Rosy Abate.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti di martedì 16 luglio 2019?

Ascolti tv | 16 luglio 2019 | Martedì | Chi ha vinto la serata

Rai1 ha ottenuto ottimi risultati con la nuova puntata di The Resident, che è stato guardato da 2.283.000 spettatori pari al 13.4% di share. Un risultato molto lontano da quello ottenuto da Canale 5 con Rosy Abate: la serie con protagonista Giulia Michelini è stata scelta da 1.731.000 spettatori per il 9.6% di share.

Su Rai2, invece, andava in onda Squadra Speciale Cobra 11che è stata vista da 774.000 spettatori (pari al 4.5% di share). Su Italia1 Chicago Fire lo hanno guardato in 1.122.000 spettatori (6.5%), mentre su Rai3 Un tirchio quasi perfetto ha raccolto un pubblico di 1.280.000 spettatori (6.7% di share).

Su Rete4 la prima puntata di Quelli della Luna con Giampiero Mughini ha totalizzato un a.m. di 505.000 spettatori (2.8% di share), mentre su La7 In Onda è stato seguito da 897.000 spettatori (5%). Su Tv8 il film di e con Roberto Benigni, Johnny Stecchino, ha ottenuto il 4.1% di share con 717.000 spettatori mentre sul Nove La leggenda degli uomini straordinari è stato guardato da 428.000 spettatori (2.3%).

Ascolti tv | Access prime time | Auditel ieri sera

Nella fase di Access prime time ieri sera, martedì 16 luglio 2019, sorprendentemente Techetechetè su Rai 1 ha subito il sorpasso di Paperissima Sprint su Canale 5: se il primo canale di Viale Mazzini si è fermato a 2.892.000 spettatori con il 15.2% di share, la rete ammiraglia Mediaset ha visto una media di 3.050.000 spettatori all’ascolto con uno share del 16.2%.

Su Rai2, invece, Tg2 Post ha ottenuto uno share del 3.9% con 746.000 spettatori, mentre su Italia1 CSI è stato visto da 903.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Vox Populi lo hanno guardato in 803.000 (4.6%) e un Un Posto al Sole in 1.553.000 (8.2%).

Su Rete4 Stasera Italia Estate è stato scelto da 956.000 persone (5.3%) nella prima parte e da 1.202.000 (6.3%) nella seconda, mentre su La7 In Onda lo hanno visto in 1.186.000 spettatori (6.2%).

Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha intrattenuto 519.000 spettatori (2.8% di share), mentre infine sul Nove Cucine da Incubo lo hanno visto 206.000 spettatori con l’1.1% di share.

