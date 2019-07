Andrea Camilleri opere | Romanzi | Libri | Commissario Montalbano

All’età di 93 anni si è spento oggi, mercoledì 17 luglio 2019, a Roma il noto e amatissimo scrittore siciliano Andrea Camilleri. È stato uno dei più grandi interpreti della letteratura italiana del Novecento. Il decesso è avvenuto a seguito di un arresto cardiaco. Camilleri dal 17 giugno scorso era ricoverato all’ospedale Santo Spirito.

Il nome dello scrittore, nativo di Porto Empedocle, conosciuto in Italia ma anche a livello internazionale, è legato soprattutto al personaggio del Commissario Montalbano, che è stato portato al successo anche dalla fiction televisiva Rai che lo vede come protagonista, interpretato da Luca Zingaretti.

Camilleri è stato un vero e proprio fenomeno letterario, forse inimitabile. Lo scrittore è diventato autore bestseller ad oltre 70 anni. Il successo arrivato in tarda età ha raggiunto cifre record.

Camilleri è stato l’autore di oltre cento libri pubblicati. Con i titoli usciti per Sellerio, il suo editore, ha venduto 25 milioni di copie in Italia ed è tradotto nelle lingue di tutto il mondo, dal giapponese al gaelico. Con Mondadori invece, ha venduto circa 6 milioni di copie. I suoi libri finivano sistematicamente in testa alle classifiche dei più venduti, apprezzati in ogni area d’Italia e dai lettori di ogni età.

Per quanto riguarda la televisione, si contano trentaquattro tv movie tratti da opere di Camilleri, 24 romanzi e 20 racconti, andati in onda in prima serata su Rai 2, precisamente dal 1999 al 2001, e su Rai 1, dal 2002 a oggi. Numeri record quelli de ‘Il commissario Montalbano’. La serie evento è stata vista complessivamente da circa 1,2 miliardi di telespettatori solo in Italia: ascolti record che nel 2018 sono arrivati a toccare punte superiori ai 12,9 milioni di telespettatori.

Ecco 18 bellissime opere, romanzi, libri.

Andrea Camilleri opere | I romanzi dello scrittore siciliano

Un filo di fumo, 1980. È il primo romanzo in cui compare la cittadina immaginaria di Vigàta.

La forma dell’acqua, 1994 – Serie del Commissario Montalbano. Si tratta del primo romanzo della fortunata serie incentrata sulle avventure del Commissario Montalbano. Dall’opera è stato tratto anche il film con Luca Zingaretti prodotto dalla Rai nel 2000.

Il birraio di Preston, 1995.

Il ladro di merendine, 1996 – Serie del Commissario Montalbano.

La voce del violino, 1997 – Serie del Commissario Montalbano.

La concessione del telefono, 1998.

Gli arancini di Montalbano, 1999 – Serie del Commissario Montalbano.

La gita a Tindari, 2000 – Serie del Commissario Montalbano.

La scomparsa di Patò, 2000.

Il re di Girgenti, 2001.

Il giro di boa, 2003 – Serie del Commissario Montalbano.

La pazienza del ragno, 2004 – Serie del Commissario Montalbano.

Il diavolo, certamente, 2012.

Notte di Ferragosto, in Ferragosto in giallo – Serie del Commissario Montalbano.

La relazione, 2014.

Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano, 2014 – Serie del Commissario Montalbano.

Noli me tangere, 2016.

L’altro capo del filo, 2016 – Serie del Commissario Montalbano.