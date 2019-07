Airbnb ha deciso di investire nel lusso. Dopo un’approfondita analisi delle tendenze di mercato, la società americana ha acquisito Luxury Retreats, piattaforma specializzata nella locazione di dimore da sogno. Traduzione: d’ora in poi sarà possibile, tramite Airbnb, affittare per tempi limitati lussuosissime case ai quattro angoli del globo, dall’Europa agli Stati Uniti, passando per le remote Seychelles o il Sudafrica. Castelli, relais, baite di lusso… addirittura un’isola privata.

Pare che, nell’immobiliare, il mercato del lusso sia particolarmente florido. Questo dato non è sfuggito ai responsabili della società di San Francisco, che hanno rilevato un incremento del 60 per cento degli affitti superiori ai 1.000 euro a notte nel 2018. Di qui, la decisione di acquisire Luxury Retreats, che resta tuttavia indipendente.

Come spiega Forbes, per ogni prenotazione Airbnb metterà a disposizione dei clienti servizi di vario tipo, da un trip designer dedicato a chef privati e baby sitter a tempo pieno. Le case di lusso Airbnb sono dispongono davvero di ogni tipo di comfort.

Naturalmente, i canoni che le case devono rispettare per rientrare nella categoria Luxury sono estremamente rigidi e includono “la presenza di elettrodomestici di prima qualità e forniture di pregio”. In totale, i requisiti richiesti sono ben 300.

Non solo case di lusso. Per i più esigenti, Airbnb propone l’affitto di un’intera isola privata, che sarà a vostra disposizione per il tempo che vorrete. Si tratta dell’atollo Nukutepipi, situato nella Polinesia Francese, che dispone di 3 ville e 15 bungalow sulla spiaggia e può ospitare fino a 52 persone. Non c’è bisogno di dire che i prezzi per questo tipo di affitti non rientrano nei canoni del classico Airbnb vacanziero.

Affittare case di lusso è possibile direttamente sul sito di Airbnb e la procedura è la stessa che per qualsiasi altro tipo di locazione online sulla celebre piattaforma.

