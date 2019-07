Valentina Vignali e Giorgia Crivello al vetriolo. Su Instagram, le due donne si sono scannate a suon di insulti a sfondo sessuale e senza esclusione di colpi. Sulla sua pagina social, l’ex concorrente dell’Isola dei famosi ha pubblicato una foto che la ritrae in piscina distesa su una ciambella gonfiabile.

L’immagine è accompagnata da una didascalia tanto provocatoria quanto misteriosa: “La tua m***a scrausa fa 21 like“. Una frase che per qualcuno può non volere dire nulla, ma avere un significato ben preciso per qualcun altro. Ad essersi sentita presa in causa è stata infatti l’influencer milanese Giorgia Crivello, che ha risposto con un commento decisamente esplicito:

“21 like, ma intanto io a 21 centimetri glielo faccio arrivare a differenza tua“, ha scritto.

Il riferimento è al cestista 30enne Stefano Laudoni, ex di Valentina Vignali e oggi legato proprio a Giorgia Crivello. La frecciatina di quest’ultima è quindi evidente: “Farò anche pochi like su Instagram, ma il tuo ex mi preferisce a te”.

Ma la Vignali si riferiva davvero a Giorgia Crivello in quel post? Lei giura di no. La giocatrice di basket ha infatti precisato: “Il problema di fondo è che questa persona non ha capito che io non ho niente contro di lei al contrario suo che non si sa perché ha bisogno di insultarmi da mesi ma ripeto non mi interessa”.

“Quando scrivo i testi sulle mie foto sono cose casuali o frasi di rapper e canzoni che ascolto da anni. Quindi se ha pensato che io volessi provocarla si è sbagliata alla stragrande perché vivo la mia vita serenamente e ho di meglio da fare. Detto ciò sarà l’ultima volta che che dò importanza a questo gossip becero e spiccio”, ha concluso Valentina Vignali.

