Tutti fermi: si riposa. Oggi, martedì 16 luglio 2019, i corridori del Tour de France si fermano per una giornata di riposo (la prima di due) in vista dell’undicesima tappa, in programma domani (mercoledì 17 luglio) che vedrà la corsa partire da Albi ed arrivare a Toulouse. In tutto 167 chilometri. Giornata di avvicinamento ai Pirenei nella quale saranno presenti soltanto due GPM di terza e quarta categoria.

Ma quali sono gli italiani che partecipano al Tour de France 2019? Ecco l’elenco completo e le rispettive squadre:

Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida)

Damiano Caruso (Bahrain-Merida)

Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida)

Gianni Moscon (Team Ineos)

Daniel Oss (Bora-hansgrohe)

Fabio Aru (UAE Emirates)

Alberto Bettiol (EF Education First)

Alessandro De Marchi (CCC)

Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step)

Matteo Trentin (Mitchelton-Scott)

Andrea Pasqualon (Wanty Goubert)

Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

Fabio Felline (Trek-Segafredo)

Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie)

Giacomo Nizzolo (Dimension Data)

