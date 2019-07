The Resident trama | Quarta puntata | Martedì 16 luglio | Di cosa parla

THE RESIDENT TRAMA – I dottori del Chastain Park Memorial Hospital tornano anche questo martedì per animare la serata degli italiani con nuove avventure in sala operatoria (e non). The Resident è la nuova serie televisiva trasmessa in chiaro su Rai 1 e vede il dottor Cornad destreggiarsi tra la vita d’ospedale e quella persona (due mondi che talvolta s’intrecciano).

Ma cosa aspettarsi dalla quarta puntata in onda martedì 16 luglio 2019? Vediamo insieme la trama degli episodi.

Le anticipazioni della quarta puntata di The Resident

The Resident trama | Quarta puntata | Episodio 10

Il primo episodio in onda questa sera, il decimo della prima stagione, s’intitola “Fantasmi” e vede Conrad ossessionato dalla morte di Lily Kendall, una paziente in cura presso la clinica della dottoressa Lane Hunter. Conrad si sloga una caviglia mentre fa jogging, poiché sovrappensiero, ma l’infortunio non gli impedirà di continuare il suo lavoro. Arrivato in ospedale, Conrad si prenderà cura di un vecchio insegnante in preda alle allucinazioni.

Intanto, Lane Hunter e il dottor Bell rafforzano il loro affiatamento. Devon Pravesh è preoccupato delle condizioni di salute di Cornad e tenterà in tutti i modi di farlo ricoverare, il medico però è testardo e si rifiuterà in ogni modo.

Il dottor Bell nel frattempo intende far licenziare Claire, assumendo il suo posto nella direzione del nosocomio.

The Resident trama | Quarta puntata | Episodio 11

Il secondo episodio di The Resident in onda questa sera s’intitola “Tutta la colpa alle infermiere” e vede protagonista Nic. La giovane infermiera viene infatti coinvolta in un’indagine interna dell’ospedale in seguito alla morte di Lily Kendall. La paziente è deceduta a causa di un’overdose di potassio. A fare il suo nome è stata la dottoressa Hunter, il suo posto di lavoro è compromesso e rischia di perderlo. I genitori della paziente deceduta intendono fare causa all’ospedale e Nic è preoccupata, al suo fianco ci sarà Cornad.

Le cose non si mettono bene neanche per il dottor Bell. La sala operatoria dove sta operando un paziente prende fuoco e Claire ne approfitterà per denunciare il primario di chirurgia, il quale però utilizzerà la situazione a suo vantaggio e farà licenziare Claire. Bell assume la direzione dell’ospedale.

Il cast della quarta puntata di The Resident

The Resident trama | Quarta puntata | Episodio 12

Il terzo e ultimo episodio di The Resident in onda martedì 16 luglio s’intitola “Brutti risvegli e rapaci” e vede un nuovo arrivo in ospedale. Il dottor AJ Austin si unisce sotto richiesta di Mina al team del Chastain, ma non è un uomo facile con cui avere a che fare. Austin è consapevole del proprio talento, ma è anche molto arrogante.



Nel frattempo, Bradley un dottore della clinica ha un grave infortunio dopo un turno estenuante di lavoro e rischia la vita. Sarà compito di Cornad e Devon salvarlo. Nel frattempo, Nic cerca le prove in grado di scagionarla.

The Resident vi aspetta questa sera, martedì 16 luglio 2019, in prima serata su Rai 1.

