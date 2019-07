The Resident cast | Quarta puntata | Attori | Personaggi | Protagonisti

THE RESIDENT CAST – Anche questo martedì, 16 luglio 2019, va in onda una nuova puntata di The Resident, il medical drama d’oltreoceano arrivato sui piccoli schermi italiani grazie a Rai 1 che la trasmette in chiaro con la prima stagione.

La quarta puntata in onda questa sera vede alcune dinamiche evolversi.

Composta da tre episodi, la quarta puntata vedrà Nic nell’occhio del ciclone. La bella infermiera avrà qualche problema in seguito alla morte di Lily Kendall, la paziente in cura presso la clinica della Hunter. Nic viene accusata proprio dalla dottoressa e la famiglia della deceduta non vuole demordere, minacciando di denunciare la struttura.

Le anticipazioni della quarta puntata di The Resident

Cornad anche è tormentato dalla morte della ragazza, che si scoprirà essere andata in overdose di potassio. Nel frattempo il dottor Bell riesce a far fuori Claire dal consiglio d’amministrazione. Intanto, al Chastain Hospital arriva un nuovo dottore, AJ Austin.

Vediamo insieme il cast di questa nuova puntata.

The Resident cast | Quarta puntata

Uno dei personaggi di The Resident è sicuramente Conrad, che in questa puntata sarà tormentato dalla morte di un paziente che avrà effetti anche sulla dolce Nic, l’infermiera con la quale ha avuto una relazione tra alti e bassi. Cornad è un medico ambizioso il cui obiettivo è ripristinare gli equilibri dell’ospedale e per farlo c’è bisogno di tagliare i rami secchi a partire dal dottor Bell. A interpretare Conrad è Matt Czuchry, volto amato e conosciuto dai telespettatori per aver interpretato Logan in Una mamma per amica.

Nic invece è interpretata da Emily VanCamp, conosciuta come protagonista di Revenge, Everwood e Captain America.

Il dottor Devon Pravesh, giovane specializzando, è interpretato da Manish Dayal, conosciuto per aver recitato in altre serie come Rubicon, 90210, Switched at Birth – al posto tuo e Agents of SHIELD.

Raldolph Bell, il primario di chirurgia odiato da metà ospedale, è interpretato da Bruce Greenwood, conosciuto per aver recitato in Rambo, Mad Men e American Crime Story.

In questo nuovo episodio compare il dottor AJ Austin, interpretato da Malcolm-Jamal Warner.

La trama della quarta puntata di The Resident

The Resident va in onda questa sera in prima serata su Rai 1.

Dove vedere in tv e streaming la quarta puntata di The Resident