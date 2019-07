Temptation Island riassunto | Ieri sera | Cosa è successo | Coppie | Puntata | 15 luglio 2019

TEMPTATION ISLAND RIASSUNTO 15 LUGLIO – Non sono mancati colpi di scena nemmeno in questa nuova puntata di Temptation Island, andata in onda nella serata di lunedì 15 luglio 2019. Una delle coppie, quella composta da David Scarantino e Cristina Incorvaia, ha deciso di abbandonare il programma di Canale 5: Sammy Hassan, il single che provava a tentare la ex concorrente di Uomini e Donne, infatti, non è riuscito a compromettere la solidità del rapporto tra i due fidanzati che, appunto, hanno deciso di andarsene via insieme.

Nel frattempo sembra che Massimo sia molto deluso dal comportamento della sua fidanzata Ilaria, la quale appare decisamente attratta dal single Javier; stesso discorso per Nicola Tedde che si sta legando sempre di più alla single Maddalena.

Temptation Island è un programma prodotto da Maria De Filippi ed è condotto da Filippo Bisciglia. Vediamo qui di seguito che cosa è successo nella quarta puntata di questa sesta stagione.

Temptation Island riassunto | David e Cristina

Una storia a lieto fine. David Scarantino e Cristina Incorvaia correvano molti rischi, come coppia, con questa partecipazione a Temptation Island: quando infatti sono approdati come concorrenti del programma di Canale 5 erano già in crisi per una serie di incomprensioni quotidiane, crisi che è stata approfondita dalla gelosia di David, il quale ha chiesto un falò anticipato a Cristina dopo averla vista molto presa dal suo tentatore, Sammy Hassan.

Cristina non ha fatto altro, poi, che confermare le sue impressioni, arrivando a dire al suo compagno di aver ritrovato con Sammy una certa serenità che aveva perduto. Scarantino, però, non si è perso d’animo e, parlando a lungo con la sua fidanzata, le ha promesso di impegnarsi affinché la loro relazione migliori e di non litigare più tanto spesso.

David si è poi alzato in piedi dicendo che non avrebbe lasciato il programma senza di lei: Cristina, molto colpita dalle sue parole, ha stretto in un lungo abbraccio il suo compagno e, dopo un bacio, i due hanno lasciato il programma insieme, mano nella mano.

Temptation Island riassunto | Sabrina e Nicola

Uno dei rapporti sembra essere arrivato al capolinea e si tratta di quello che lega Sabrina e Nicola. Se lei, da un lato, è sempre più presa dal single Giulio Raselli, tanto da esserne gelosa, il suo fidanzato è sempre più complice con Maddalena.

Ma i due, comunque, sembrano aver capito che il loro rapporto non funziona, se mai ha funzionato; Sabrina, infatti, nel corso del falò ha ammesso che “quando mi vedevo con lui (Nicola, ndr) non mi vedevo bene, assolutamente”. “Ci siamo voluti tanto bene, però Nicola è più piccolo dell’età che ha, dimostra meno anni e vederlo con una ragazza più giovane… lo vedo bene”, ha poi aggiunto Sabrina.

A farle eco il suo fidanzato che di tutta risposta si è domandato: “Che ca* ci ho visto in una donna così, meno male che sono venuto qui, è stata una riscoperta!”

Temptation Island riassunto | Ilaria e Massimo

Nella puntata di ieri sera ad Ilaria è stato mostrato un filmato in cui lei fa inizialmente fatica a capire se lui abbia davvero baciato la single Elena, anche se le immagini non lasciano spazio a dubbi.

Ilaria arriverà, addirittura, ad incoraggiare Massimo a lasciarsi andare con la ragazza: “Vivila al di fuori, fallo tranquillamente, cosa perdi te ne rendi conto quando sei al di fuori. Preditela, nessuno te lo vieta!”, sono state le parole di Ilaria.

Massimo quindi, da parte sua, sembra essere pronto ad accettare il “consiglio” della fidanzata e a gettarsi in questa nuova relazione. “Io sono curioso di sapere come sei, speravo mi passasse e invece no”, è infatti quanto ha detto lui riferendosi alla single Elena. Massimo, però, non ha avuto la stessa reazione di fronte alle immagini della sua fidanzata Ilaria con il single Javier: i due sono sempre più vicini e per lui non è possibile trattenere una reazione di gelosia.

Temptation Island riassunto | Jessica e Andrea

Jessica e Andrea si sono finalmente confrontati nel corso di un falò. Lei, seppur con molti dubbi e perplessità, ha deciso di presentarsi di fronte ad Andrea per avere un confronto con lui, che subito le ha fatto riferimento agli atteggiamenti di lei con il tentatore Alessandro Zarino. “Non mi aspettavo di vedere questo schifo”, sono infatti state le parole rivolte a Jessica, con la quale scoppia subito una discussione. “Tu hai approfittato delle mie debolezze. Sapevi che ero sola e ne hai sempre approfittato, mi hai sempre sminuito. Mi rinfacciavi che io ero a casa tua e non era casa nostra!”, sono state invece le parole di lei ad Andrea.

I due sembrano più lontani che mai dopo questo confronto che non ha portato a nessun chiarimento, ma anzi.

La prossima puntata di Temptation Island, di lunedì 15 luglio 2019, potrebbe partire dunque con un altro falò. Per scoprirlo basta restare sintonizzati su Canale 5.