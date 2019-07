🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Canale 5 | Rosy Abate | Quarta puntata | Replica | 16 luglio 2019

Stasera in tv arriva un nuovo, imperdibile appuntamento con una delle serie più amate di Canale 5: Rosy Abate. La fiction, spin-off della celebre Squadra Antimafia, viene trasmessa in replica sulla rete ammiraglia Mediaset, in attesa dei nuovi episodi, previsti per l’autunno 2019.

La puntata di stasera è la quarta della prima stagione del film con Giulia Michelini, nei panni della spietatissima mafiosa palermitana che in questa serie è alla ricerca del figlio, Leonardino, che alla fine di Squadra Antimafia aveva creduto morto.

Tutto quello che c’è da sapere su Rosy Abate 2019

Invece, Rosy Abate ha scoperto che Leonardo è ancora vivo. E questo basta a far sì che la ragazza, che nel frattempo aveva cercato di rifarsi una vita lontano dal crimine, ritorni a indossare i panni della Regina di Palermo.

Stasera in tv Canale 5 | Rosy Abate | Anticipazioni della quarta puntata

Ma cosa succede nella quarta puntata in onda su Canale 5 stasera, martedì 16 luglio 2019?

L’episodio riprende dalla pericolosa sparatoria sulla spiaggia che, la scorsa settimana, ha visti protagonisti da un lato Rosy e Leonardino, dall’altro Mirko Sciarra.

Durante la sparatoria Rosy è stata obbligata a smettere i panni della finta tata di Leonardo – che non ricorda nulla della madre – per difendere il bambino e se stessa dai proiettili. Una volta in salvo, Rosy decide di lasciare Leonardo alla famiglia Mainetti, che lo ha adottato credendo che la madre naturale fosse morta, per vendicarsi.

Rosy accetta quindi l’offerta di Luca per dare la caccia agli Sciarra. Nel frattempo, però, scopre che i Mainetti sono molto legati al boss mafioso Nuzzo Santagata: Leonardino, quindi, è nuovamente in pericolo.

Il ragazzo, inoltre, ha una nuova crisi. La diagnosi è chiara: già malato di leucemia, Leonardo ha una ricaduta. E Rosy è la donatrice ideale.

Stasera in tv Canale 5 | Rosy Abate | Orario

L’orario di messa in onda della quarta puntata di Rosy Abate, stasera, è alle 21.20. Ovviamente su Canale 5.

Pronti per un nuovo appuntamento con la Regina di Palermo?

