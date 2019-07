Stasera in tv | 16 luglio 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | The Resident | Un tirchio quasi perfetto | Rosy Abate

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – The Resident

Questa sera su Rai 1 torna The Resident, il medical drama che racconta il lato oscuro del sistema sanitario americano tramite le vicende ospedaliere (e private) dei suoi protagonisti, con due nuove puntate.

Le anticipazioni della quarta puntata di The Resident

Il cast di The Resident

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Squadra Speciale Cobra 11

Su Rai 2 questa sera, 16 luglio 2019, vanno in onda due nuovi episodi di Squadra Speciale Cobra 11.

Trama dell’episodio: Semir e Paul sono sulle tracce di un pericoloso assassino. Nel corso delle indagini, i due scoprono anche una banda di rapinatori che lo sta cercando per vendicare l’uccisione della sorella del capo della banda…

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Un tirchio quasi perfetto

Questa sera Rai 3 propone una commedia francese intitolata Un tirchio quasi perfetto (Radin!), per la regia di Fred Cavayè con Dany Boon e Laurence Arnè.

Trama: Franois Gautier è un tirchio. Risparmiare, infatti, gli dà gioia, mentre la prospettiva di dover pagare lo fa sudare freddo. La sua vita è perciò scandita in funzione di un unico obiettivo: non mettere mai mano al portafoglio. La sua esistenza viene tuttavia completamente sconvolta in un solo giorno, quando si innamora di una donna e scopre di avere una figlia di cui ignorava l’esistenza. Costretto a mentire per riuscire ad occultare il suo terribile difetto, per Franois cominciano i problemi. Poichè a volte mentire può costare caro, molto caro…

Ecco il trailer:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Quelli della luna

Su Rete 4 questa sera va in onda Quelli della luna, il programma sportivo condotto da Giampiero Mughini.

Le anticipazioni della prima puntata di Quelli della Luna

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Rosy Abate

Su Canale 5 stasera torna Rosy Abate, la fiction Mediaset che vede Giulia Michelini interpretare la Regina di Palermo. Questa sera va in onda la quarta puntata: cosa succederà?

Le anticipazioni della quarta puntata di Rosy Abate

Cosa è successo nella terza puntata della serie

20:25 – C.S.I.

21:20 – Chicago Fire

Italia 1 questa sera propone i nuovi episodi di Chicago Fire.

Trama degli episodi: Dawson si ritrova intrappolata in una struttura di parcheggio crollata, mentre sta comprando in gran segreto un regalo per Matt promosso capitano.La pressione e lo stress aumentano man mano che Casey inizia ad assumere mansioni aggiuntive e di responsabilità.

20:00 – Tg La7

20:35 – In onda

Questa sera in prima serata su La7 torna In Onda, il talk show di approfondimento politico condotto da Luca Telese e David Parenzo.

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti…

21:30 – Johnny Stecchino

Stasera su Tv8 troverete un vecchio e famoso film con protagonista Roberto Benigni e sua moglie Nicoletta Braschi, Johnny Stecchino. Il film, realizzato nel 1991, ha la regia dello stesso Benigni.

Trama: Dante è un tipo particolarmente ingenuo, spontaneo, e ha per amico Lillo, un ragazzo handicappato. Conosce Maria e immediatamente se ne innamora. Ma purtroppo Dante non immagina neppure lontanamente a cosa lo portera’ questa storia d’amore. La donna infatti lo invita a Palermo e lo ospita in una lussuosissima villa, dove gli presenta un presunto “zio”, un personaggio un po’ ambiguo: si tratta difatti dell’avvocato del pericolosissimo Johnny Stecchino, temuto boss mafioso che, guardacaso, è anche il marito di Maria. Dante è il sosia perfetto del terribile Johnny, tanto uguale da poter servire a quest’ultimo come sosia.

Ecco il trailer:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – The Equalizer 2 – Senza perdono

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera va in onda un film di azione del 2018 con protagonista Denzel Washington, The Equalizer 2 – Senza perdono, secondo capitolo dell’omonima pellicola.

Trama: Denzel Washington nel secondo capitolo action diretto da Antoine Fuqua. L’ex agente segreto Robert McCall torna a combattere il crimine quando una sua amica viene assassinata.

Ecco il trailer:

Stasera in tv 16 luglio | Sky Uno 20:25 – Cuochi d”Italia

21:15 – Un sogno in affitto Su Sky Uno questa sera torna Paola Marella con il suo Un sogno in affitto: accompagnata da un ospite, la mediatrice immobiliare entra in 3 case di lusso.