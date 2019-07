Rosy Abate trama quarta puntata | Cosa succede | Di cosa parla l’episodio | Stasera 16 luglio 2019 | Anticipazioni

Su Canale 5 torna Rosy Abate, la fiction con Giulia Michelini che questa sera, martedì 16 luglio 2019, arriva alla sua quarta puntata: un episodio, quello di oggi, dalla trama molto avvincente e ricca di colpi di scena.

Come sappiamo, quelle che stanno andando in onda in queste settimane sulla rete ammiraglia Mediaset sono le repliche della prima stagione della fiction. Il Biscione, infatti, ha deciso di trasmettere nuovamente le puntate di Rosy Abate, andate in onda per la prima volta nel 2017 con un ottimo riscontro di ascolti tv, in attesa della seconda stagione (che arriverà in autunno).

Cosa succede dunque nella puntata di stasera? Qual è la trama dell’episodio? A che punto è arrivata la storia? Vediamolo insieme.

Rosy Abate trama quarta puntata | Dove eravamo rimasti

Al termine della terza puntata, era caduta la copertura di Rosy Abate, che si era infiltrata nella famiglia Mainetti facendosi assumere come tata. Regina e Roberto Mainetti, infatti, credendo che il piccolo Leonardo (il figlio di Rosy) fosse orfano, lo hanno adottato.

Dopo moltissimi sforzi, la Regina di Palermo era riuscita a incontrare il figlio. Scoprendo, però, che lui non aveva nessun ricordo della madre. Così, per stargli vicino, Rosy era diventata la sua tata.

Durante una gita al mare, però, i due sono stati coinvolti in una sparatoria, ad opera degli Sciarra. Con la sua vita e quella di Leonardo in pericolo, la tata ha lasciato il posto a Rosy Abate, la Regina di Palermo, che ha difeso il bambino salvandogli la vita, ma facendo capire di non essere soltanto una tata.

Rosy Abate trama quarta puntata | Cosa succede

Così, in questa quarta puntata Rosy decide di allontanarsi da Leonardo, lasciandolo ai Mainetti, per vendicarsi di Mirko Sciarra, che ha organizzato la sparatoria.

Per farlo, accetta l’invito di Luca a unirsi a lui. Nel frattempo, però, ci sono molti colpi di scena: Leonardo, che in passato ha sofferto di leucemia, ha una brutta ricaduta, costringendo Rosy a donargli il sangue e dimostrando quindi di essere la madre naturale; la protagonista, inoltre, scopre che i Mainetti sono legati al boss Nuzzo Santagata.

Nel cuore di Rosy, dunque, si fa sempre più forte il desiderio di portare Leonardo il più lontano possibile da Regina e Roberto.

