Rosy Abate streaming quarta puntata | Dove vedere in tv | Stasera | 16 luglio 2019

Cresce l’attesa per la quarta puntata della serie Rosy Abate, spin-off di Squadra Antimafia, che questa sera torna in tv: sono tanti gli spettatori – che magari non saranno in casa nel momento della messa in onda – alla ricerca di maggiori informazioni su dove vedere la fiction in streaming.

Del resto, nonostante si tratti delle repliche, la prima stagione di Rosy Abate è molto interessante e carica di adrenalina. La Regina di Palermo, infatti, è alla ricerca di un modo per ricongiungersi definitivamente con il figlio Leonardino, dopo aver scoperto che è ancora vivo.

Così, la spietata criminale che è in lei torna a galla per difendere il figlio, adottato dalla famiglia Mainetti, vicina al boss Nuzzo Santagata. Rosy sa che Leonardo non è al sicuro e fa di tutto per salvarlo.

Ma dove vedere quindi la quarta puntata di Rosy Abate in tv e in streaming? Di seguito, tutte le informazioni.

Rosy Abate streaming quarta puntata | Dove vedere la serie in tv

La quarta puntata di Rosy Abate sarà trasmessa questa sera, martedì 15 luglio 2019, in tv su Canale 5. Per poter vedere le gesta della Regina di Palermo, quindi, sarà sufficiente sintonizzarsi al tasto numero 5 del digitale terrestre (o sul 505, per vedere la serie in HD).

Inoltre, tutti i possessori di un decoder Sky potranno vedere Rosy Abate anche al canale 105 della pay-tv.

Rosy Abate streaming quarta puntata | Dove vedere la serie in streaming

Se non sarete in casa nel momento della messa in onda, o se il vostro televisore sarà occupato da un parente che preferisce guardare altro, c’è per voi una valida alternativa alla classica tv. Rosy Abate, infatti, è disponibile anche in streaming, grazie all’apposita piattaforma Mediaset Play, disponibile sia sul sito ufficiale che sull’omonima app.

Per utilizzare Mediaset Play (piattaforma totalmente gratuita) è sufficiente registrarsi con una mail o un account social. Da quel momento, è possibile vedere le dirette di tutti i canali Mediaset, compreso Canale 5. Questa sera, a partire dalle 21.20, su Mediaset Play si potrà dunque vedere la quarta puntata di Rosy Abate.

