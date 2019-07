Rosy Abate anticipazioni | Quarta puntata | La serie | Stasera | Canale 5 | 16 luglio 2019 | Trama

Anche questa sera, martedì 16 luglio 2019, su Canale 5 torna l’appuntamento con le repliche della prima stagione di Rosy Abate – La serie: quella in onda oggi sarà la quarta puntata, la penultima della fiction incentrata sulla Regina di Palermo interpretata da Giulia Michelini e tutti gli spettatori sono alla ricerca delle anticipazioni.

La serie, come è ben risaputo, è uno spin-off di Squadra Antimafia e racconta nel dettaglio la storia di Rosy Abate, mafiosa palermitana che dopo i fatti accaduti nella fiction Squadra Antimafia cerca di costruirsi una vita al di fuori del crimine, scoprendo quanto è difficile mettersi alle spalle un passato intriso di sangue.

In questo articolo troverete tutte le informazioni sulla trama della puntata di stasera, andata in onda per la prima volta nel 2017, e le anticipazioni sulla storia di Rosy Abate.

Dopo aver scoperto che il piccolo Leonardino è ancora vivo, Rosy Abate è più risoluta che mai nel riunirsi al suo figlioletto. Nella scorsa puntata, visto che Leonardo non ricordava nulla della madre, Rosy si è infiltrata come tata nella famiglia di Regina e Roberto Mainetti, che hanno adottato il bambino.

Al termine dell’episodio, però, una sparatoria in spiaggia – a opera di Sciarra – fa saltare la copertura di Rosy, che difende se stessa e Leonardo dall’attentato.

Così, nella quarta puntata Rosy Abate deve fare i conti con la sua vecchia vita, tornata prepotentemente nel presente dopo la sparatoria.

Rosy lascia suo figlio Leonardo ai Mainetti per accettare l’offerta di Luca e collaborare alla cattura Mirko Sciarra, responsabile dell’attentato in cui lei e Leonardo hanno rischiato di morire. Nel frattempo, però, emerge tutta la verità sulla famiglia Mainetti e il legame tra Regina e Roberto con il boss Nuzzo Santagata.

Rosy, così, capisce che Leonardo è ancora in pericolo. Il bambino, inoltre, ha una ricaduta della leucemia. Regina scopre così che la donatrice è proprio Rosy e capisce che il bambino è il figlio della Regina di Palermo e non è affatto orfano come le hanno fatto credere.

Non perdetevi dunque l’appuntamento con le repliche della prima stagione di Rosy Abate stasera, martedì 16 luglio 2019, dalle 21.20 su Canale 5. Un modo per fare un ripasso generale della storia, in attesa della messa in onda della seconda stagione, ormai ufficiale.

Mediaset, infatti, ha inserito la fiction con Giulia Michelini all’interno dei palinsesti invernali: i nuovi episodi di Rosy Abate arriveranno nell’autunno 2019.

