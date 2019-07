Rosy Abate cast quarta puntata | Attori e personaggi | Giulia Michelini

Anche questa settimana sarà molto ricco il cast della fiction Rosy Abate, la serie che racconta la storia dell’ormai televisivamente celebre mafiosa di Palermo. Questa sera, martedì 16 luglio 2019, su Canale 5 viene trasmessa la quarta puntata di Rosy Abate.

Si tratta, come è ben risaputo, di una replica. La prima stagione, infatti, è stata mandata in onda per la prima volta nel 2017. E fu un successo. Per questo motivo la Mediaset, in questa estate arida di programmi interessanti, ha deciso di riproporre i vari episodi. In attesa della seconda stagione, prevista per l’autunno 2019.

Tutto quello che c’è da sapere su Rosy Abate 2019

Così, sono tanti gli spettatori in attesa della puntata di oggi di Rosy Abate. Un modo per ripassare per bene la storia in attesa delle nuove puntate, che si preannunciano ricche di colpi di scena. Nel frattempo, la Regina di Palermo continua il suo viaggio alla ricerca di un modo per ricongiungersi al piccolo Leonardino, il figlio che credeva morto e che invece è vivo, adottato dalla famiglia Mainetti.

Le anticipazioni complete della quarta puntata di Rosy Abate

In questo articolo, troverete tutte le informazioni sul cast della serie e sugli eventuali ospiti della quarta puntata.

Rosy Abate cast quarta puntata | Attori e personaggi

La protagonista assoluta di Rosy Abate – La serie è senza dubbio Giulia Michelini, che già in Squadra Antimafia interpretata la mafiosa palermitana, rendendo questo personaggio un vero cult della televisione.

Accanto a lei, sono tanti gli attori di livello impegnati nella fiction. Di seguito, ecco il cast completo di Rosy Abate. Accanto al nome di ogni attore, trovate quello del personaggio che interpreta nella serie.

Giulia Michelini – Rosy Abate

Mario Sgueglia – Luca Bonaccorso

Naike Anna Silipo – Livia Cataldi

Bruno Torrisi – Questore Licata

Augusto Zucchi – Bruno Criscito

Paola Michelini – Regina Santagata in Mainetti

Raniero Monaco di Lapio – Roberto Mainetti

Franco Branciaroli – Nuzzo Santagata

Francesco Mura – Leonardo “Leo” Abate

Rosy Abate vi aspetta il 16 luglio 2019 in prima serata su Canale 5.