Previsioni meteo oggi 16 luglio 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 16 LUGLIO 2019 – Chi non controlla spesso il Meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni Meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 16 luglio 2019.

Previsioni meteo oggi martedì 16 luglio 2019 | NORD

Nella giornata di martedì 16 luglio si prevede un tempo stabile in quasi tutto il Nord Italia, con alcune eccezioni.

Secondo le previsioni, infatti, ci saranno degli annuvolamenti a ridosso delle Alpi maggiori, soprattutto nelle ore diurne, e sulle aree Nord-Occidentali in serata. Non si attendono però precipitazioni di grossa intensità.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro invece fin dalla mattinata di oggi sono attesi annuvolamenti compatti con deboli rovesci e temporali su Sardegna, Marche, Lazio centromeridionale e Abruzzo.

La situazione del meteo andrà a migliorare invece nel pomeriggio, quando le nuvole si diraderanno per lasciare il posto al bel tempo su tutto il Centro e la Sardegna.

SUD E SICILIA

Il Sud e la Sicilia saranno le aree più colpite dal maltempo che, fin da ieri, ha colpito il Meridione d’Italia. Nelle prime ore della mattinata di martedì 16 luglio si attendono infatti precipitazioni a carattere temporalesco, anche localmente intense, sulle regioni ioniche.

Nel pomeriggio, invece, ci sarà un graduale miglioramento, fino alla sera, quando il tempo sarà sereno quasi ovunque. Le eccezioni saranno nel Sud della Calabria e sulla Sicilia tirrenica, dove le precipitazioni dureranno fino alle ore notturne.

Previsioni meteo oggi martedì 16 luglio 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in calo sulla Val Padana, in Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Sardegna, Basilicata meridionale, Calabria e Sicilia, mentre saranno in rialzo sulla Puglia e stazionarie altrove.

Le massime, invece, saranno in deciso aumento nel Centro-Nord, sulla Sardegna centro-occidentale e sulla Sicilia orientale. Stazionarie su Molise, Campania settentrionale e Puglia garganica. Sul resto del paese, infine, le temperature massime saranno in diminuzione.

VENTI

Sulla Sicilia si attendono venti da moderati a forti settentrionali, mentre in Sardegna ci saranno venti moderati settentrionali.

Sul restante Centro-Sud ci saranno invece venti da deboli a moderati, mentre sul resto del Paese saranno deboli variabili.

MARI

Lo stretto di Messina e il mare di Sardegna saranno da molto mossi a localmente agitati, anche se nel pomeriggio questo fenomeno si attenuerà un po’ ovunque. Molto mossi anche il Tirreno e lo Ionio occidentale, mentre gli altri bacini saranno da poco mossi a mossi.