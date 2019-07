Una donna ha spinto un prete dal palco mentre stava celebrando messa a San Paolo, in Brasile.

Marcelo Rossi stava svolgendo la funzione davanti a migliaia di persone, e all’improvviso una fedele è apparsa alle sue spalle e l’ha letteralmente buttato giù dal pulpito. I fedeli hanno assistito alla scena increduli, alcuni di loro piangevano preoccupati e disperati. E intanto il filmato, catturato dalla comunità cattolica brasiliana Canção Nova, è diventato virale.

Non è ancora chiaro il motivo per il quale la donna ha buttato il prete giù dal palco, ma il suo sguardo, che si intravede nel filmato, appare divertito.

La fedele è scesa dal pulpito dopo aver commesso il gesto, forse per prestare soccorso, o forse per scappare: di lei non si hanno notizie precise.

La comunità cattolica, che possiede anche una TV locale, ha invece fatto sapere che il prete sta bene e che dopo poco è risalito sul palco per proseguire la celebrazione della messa.

Non si sa nulla della donna che l’ha fatto precipitare durante la funzione.

