Nel Varesotto un 23enne ha perso la vita nel tentativo di scattarsi un selfie alle cascate del torrente San Giulio a Cittiglio nel primo pomeriggio di ieri.

La vittima, Matteo Rossi è precipitato di sotto, attorno alle ore 15, per immortalare un momento della gita che stava facendo insieme a un amico.

Il ragazzo, originario di di Travedona Monate, era riuscito a raggiungere la zona più pericolosa tra la seconda e la terza cascata.

Proprio in quel punto il 23enne aveva deciso di fermarsi per scattare una foto o forse un selfie che però gli è costato la vita. Il ragazzo ha infatti perso l’equilibrio ed è precipitato finendo nel torrente sottostante.

È stato l’amico che era con lui a lanciare l’allarme ma i tentativi di soccorso si sono rivelati vani: quando i vigili del fuoco e gli specialisti del S.A.F (Speleo Alpino Fluviale) e il soccorso alpino sono arrivati sul posto non c’era più nulla da fare.

Il corpo del 23enne è stato recuperato di fronte ai familiari: ad assistere alle operazioni di recupero c’erano anche il padre, i due fratelli e la sorella gemella di Matteo. Gli interventi si sono conclusi solo verso sera.

Come riportato dal sito “Varese News“, in passato il sindaco di Cittiglio, Fabrizio Anzani, aveva segnalato la zona come pericolosa già dopo la prima cascata con la presenza di alcuni cartelli che avvisano dei rischi.

Infatti negli anni sono stati diversi gli infortuni e gli interventi dei soccorritori in quella zona.

