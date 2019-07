Oroscopo Paolo Fox domani 17 luglio 2019 | Previsioni di domani | Segni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 17 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Ecco le previsioni di domani, mercoledì 17 luglio 2019, segno per segno:

Oroscopo Paolo Fox domani 17 luglio 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, state pian piano ritrovando il buonumore dopo diversi giorni disturbati da alcuni problemi e discussioni. Soprattutto in amore, una nuova e rinnovata armonia scalderà le vostre giornate.

Cari Toro, ci sono tutti i segnali che qualcosa nella vostra coppia non va come dovrebbe. Un malumore si aggiunge all’altro e tutte queste incomprensioni rischiano di diventare una bomba pronta ad esplodere e fare seri danni. Cercate di disinnescarla per tempo, prendendo di petto ogni questione.

Oroscopo Paolo Fox domani 17 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, purtroppo vi attende una giornata tesa e agitata. Alcune discussioni scoppieranno e faranno andare a monte tutti i vostri programmi, il che contribuirà ad acuire il nervosismo. Cercate di risolvere una cosa per volta e di rimandare il resto a giovedì.

Cari Cancro, non fate l’errore di pensare che tutti sono capaci di dimostrare i propri sentimenti come fate voi. Anche se siete alla ricerca di conferme cercate di non ossessionare il partner con le vostre richieste di attenzione perché potrebbe innervosirsi e non poco, il che vi guasterebbe la giornata.

L’oroscopo di domani, 17 luglio 2019, per quanto riguarda voi amici del Leone non è dei migliori. Le stelle, infatti, prevedono qualche attrito per chi è in coppia e un generale nervosismo per chi è single. Questi ultimi avrebbero bisogno di un supporto emotivo che, però, non arriverà.

Oroscopo Paolo Fox domani 17 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, stanno per arrivare una serie di ricche possibilità per voi che, però, vi sentite molto stanchi. Cercate di recuperare le energie necessarie per riuscire a non farvi sfuggire nulla, sia per quanto riguarda l’amore che la carriera.

Cari Bilancia, un ex partner potrebbe tornare a cercarvi andando a minare un fragile equilibrio emotivo che avete recentemente conquistato. Non voltatevi indietro lasciandovi ammaliare da qualche bella frase o bel ricordo ma rimanete sul vostro percorso verso il futuro e le nuove opportunità.

È un periodo in cui, voi che siete così passionali, avete la fiamma un po’ spenta con il partner. Forse qualcosa è cambiato, oppure state per entrare in una nuova fase in cui la maggior stabilità della vostra relazione ha inferto un colpo alla libido. Trovate nuovi modi per riaccendere il rapporto.

Oroscopo Paolo Fox domani 17 luglio 2019 | Sagittario

Anche se siete spiriti liberi non è possibile pensare di ottenere tutto quello che desiderate in amore, dove ci sono alcune regole da seguire. La vostra “aggressività” in questo senso a volte spaventa, mentre altre incuriosisce le nuove conoscenze. Cercate di non far scappare nessuno.

Cari Capricorno, in questo periodo siete in pausa di riflessione, ma non con il partner. Il lavoro che avete sempre fatto non vi stimola più e vorreste cambiare aria, ma le stelle suggeriscono di prendersi un po’ più di tempo per pensare. Favoriti, invece, i rapporti interpersonali.

Cari Acquario, attenzione a non confondere i conflitti che avete con voi stessi con quelli che avete con il partner. Se siete insicuri e agitati non riversate il vostro stato d’animo negativo sulla persona che, invece, può solo aiutarvi a sentirvi meglio.

Cari Pesci, questi giorni sono dedicati al ritrovare serenità, sia in casa che fuori, dopo una serie di scombussolamenti che hanno anche compromesso il vostro stato di salute. Guarirete presto, perché avete capito che per voi è importante mettere l’amore sopra tutto il resto.