Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 16 luglio 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 16 LUGLIO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi martedì 16 luglio 2019? Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 16 luglio 2019 | Toro | Leone | Scorpione | Sagittario | Capricorno

Tra i segni più fortunati di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox c’è il Toro, che con un po’ di coraggio e quell’atteggiamento sfrontato che lo contraddistingue riuscirà a portare a termine degli importanti progetti, sebbene questi richiedano scelte anche dolorose.

Molto bene anche il Leone, segno dell’anno, che continua nel suo periodo positivo grazie anche ad alcune buone notizie dal punto di vista sentimentale, e lo Scorpione, che per la verità ha l’umore sotto ai tacchi per un grosso cambiamento avvenuto nella sua vita. Nonostante ciò, però, riuscirà a trovare un modo per essere felice.

Per il Sagittario, invece, tutta la settimana sarà molto positiva, grazie alla benevolenza delle stelle, nonostante qualche pensiero di troppo dal punto di vista economico. Infine, impossibile non citare il Capricorno, in uscita da un periodo di crisi in amore e voglioso di ricominciare con il sorriso sulle labbra.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 16 luglio 2019 | I segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati di oggi 16 luglio 2019 secondo Paolo Fox c’è l’Ariete, preso da una serie di discussioni con il partner, come anche i Gemelli, stufi di avere mille contrasti con i colleghi sul posto di lavoro.

Giornata no anche per la Vergine, che cerca a tutti i costi che non si verifichi qualcosa che ormai è certo, per paura delle conseguenze. Male anche la Bilancia, fiaccata dal caldo eccessivo e dal malumore a causa dei mille dubbi che nutre nei confronti del partner.

Infine, molte difficoltà anche per i Pesci, che devono farsi perdonare dal partner dopo aver decisamente oltrepassato i limiti.

Per tutti gli altri segni, infine, si prospetta una giornata senza infamia e senza lode.

