Oroscopo Paolo Fox 16 luglio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 16 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 16 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 luglio 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, non sarà una giornata agevole per voi. Venite da un weekend impegnativo dal punto di vista dei sentimenti, ma ancora oggi avrete da soffrire in amore. Discussioni con il partner e una scelta all’orizzonte che vi crea ansia e stress non vi faranno passare momenti spensierati. Aspettate ancora prima di sbilanciarvi.

Amici del Toro, per voi oggi le stelle predicano coraggio e anche un pizzico di spregiudicatezza. Avete tanti progetti in ballo e volete a tutti i costi portarli a termine, ma a volte alcune scelte sembrano ferire chi vi sta vicino. Cercate di prendere una decisione, i treni passano una volta sola. Buone notizie, per molti di voi, sul lavoro: da settembre, specie se lavorate in proprio, farete un salto di qualità.

Vi svegliate col freno a mano tirato e l’umore sotto ai tacchi. Il motivo? Intanto le questioni di cuore, che non vi lasciano tranquilli. Se siete in coppia, siete convinti che il partner vi nasconda qualcosa. Se siete single, invece, correte dietro a una persona che non mostra interesse. E poi i problemi al lavoro, con alcuni contrasti di troppo. Portate pazienza, arriveranno tempi migliori.

Per voi del Cancro questo martedì passerà tra alti e bassi. In amore siete alla disperata ricerca di conferme, che non sempre però sembrano arrivare. Alcuni di voi, invece, non riescono a mettersi alle spalle una importante relazione del passato, che ancora fa capolino nei vostri sentimenti. Riflettete su cosa volete veramente. Poi, prendete una decisione senza rimpianti.

Amici del Leone, tenete fede alla vostra fama di segno fortunato del 2019 e in questo martedì vivrete una giornata molto interessante. State passando un periodo florido dal punto di vista sentimentale, soprattutto se siete single. Vi divertirete con incontri galanti, anche senza grossi impegni. E nel lavoro riceverete un’ottima notizia.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 luglio 2019 | Vergine

Ultimamente vi siete messi in testa di voler evitare a tutti i costi una cosa che potrebbe cambiare la vostra vita, anche se in positivo. Avete paura delle rivoluzioni, ma le stelle vi consigliano di non ostacolare il corso degli eventi. Altrimenti, un domani, potreste pentirvene.

Amici della Bilancia, vivete un periodo un po’ a rilento. Siete a corto di energie, il caldo vi stanca e avete molti dubbi in amore. Tuttavia, abbiate fiducia nelle stelle. Si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel. Resistete qualche altro giorno con Saturno contro e poi tornerete a sorridere.

Siete delle persone un po’ fragili negli ultimi tempi, perché siete spesso alla ricerca di stabilità e garanzie. Nelle ultime settimane, però, non riuscite a essere sereni. Nella vostra vita c’è stato un repentino e inaspettato cambiamento e dovete abituarvi alla nuova situazione. Non sarà facile, ma ce la farete.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 luglio 2019 | Sagittario

Sarà una settimana molto positiva per il Sagittario. Da oggi a venerdì, infatti, le stelle saranno molto benevole e non mancheranno massicce dosi di buona fortuna. In amore, un’amicizia molto particolare potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più. Occhio, invece, alle finanze: cercate di contenere la vostra mania di shopping.

Molti di voi, che nei mesi scorsi hanno vissuto una grave crisi con il partner, soffrono ancora per gli strascichi di quella difficile relazione. La maggior parte dei Capricorno, però, sono riusciti a uscirne a testa alta. E aspettano adesso soltanto che il vento cambi a loro favore. Quel momento, secondo le stelle, non è poi così lontano.

Avete un forte desiderio di cambiare tutto ciò che nella vostra vita non vi soddisfa. Da quel lavoro che non amate più a quelle amicizie che vi hanno deluso troppe volte. Vi svegliate carichi e decisi a tagliare definitivamente i rami secchi, ma poi cambiate idea. Non avete la forza di affrontare litigi e discussioni e in fondo vi va bene così.

Amici dei Pesci, per voi questo martedì sarà un po’ complicato. Alcuni di voi, nelle scorse settimane, hanno fatto qualcosa che ha fatto imbufalire il partner. Adesso è inutile accampare scuse: la decisione migliore è quella di prendervi le vostre responsabilità e scegliere il dialogo. Non partite sconfitti in partenza, ci sono i margini per farvi perdonare.

