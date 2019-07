Oroscopo Estate 2019 libri | Consigli di lettura | Segni | Previsioni

OROSCOPO ESTATE 2019 LIBRI – Un libro per ogni segno dello zodiaco. Chi ama le stelle e la buona lettura sotto l’ombrellone ha trovato pane per i suoi denti, perché questo è un oroscopo atipico che unisce queste due sfere e le plasma in un nuovo genere.

Non sapete cosa leggere quest’estate e siete a caccia di consigli? In più, siete assidui lettori dell’oroscopo? Allora vediamo insieme cosa prevedono le stelle per ogni segno dello zodiaco con un debole per la lettura: a ogni segno un libro da leggere.

Cari Ariete, forse avete guardato troppi episodi de La signora in giallo o semplicemente avete affinato il vostro naso da detective, sta di fatto che per voi ogni mistero da risolvere diventa un’avventura avvincente. Motivo per cui quest’estate potrebbe essere dedicata a qualche thriller, come Ninfa Dormiente.

La protagonista, Teresa Battaglia, è un commissario di polizia specializzato in profiling che ogni giorno vive e combatte l’inferno, setaccia ogni indizio e tratta i cosiddetti “casi freddi”, violenze sepolte dal tempo e che poi rispuntano fuori. Il caso a cui lavora Teresa quando parte il romanzo potrebbe essere l’ultimo e, per la prima volta nella sua carriera, la protagonista potrebbe non essere in grado di salvare nessuno, neanche se stessa.

La competizione non vi spaventa, un po’ come Claudia Durastanti che quest’anno è entrata nella cinquina del Premio Strega e, anche se poi non ha portato a casa la vittoria, ha dimostrato di che pasta è fatta.

Cari Toro, se anche voi avete un rapporto complicato con la vostra famiglia, questo è il romanzo che fa al caso vostro. Una storia sentita che porta il lettore dall’Italia al Regno Unito, dagli Stati Uniti di nuovo all’Italia, in quella Basilicata sconosciuta dove tutti possono essere nessuno, dove tutti sono nessuno.

L’autrice racconta della sua famiglia, dei problemi dovuti non tanto alla sordità dei genitori quanto alla mancata voglia di comunicare con il resto del mondo. Con una narrazione elegante e concreta, la Durastanti potrebbe accompagnarvi in un viaggio di nuove consapevolezze.

Oroscopo Estate 2019 libri | Gemelli, Khalat

Avete un debole per le storie intense così come per le graphic novel, motivo per cui non potete perdervi Khalat, la nuovissima graphic novel edita da Hoppipolla e realizzata dalla giovane illustratrice italiana Giulia Pex che trascina il lettore in Siria nel momento in cui la vita della protagonista è stravolta dal conflitto.

Il racconto a fumetti parla della guerra ma come sottofondo, perché in prima linea ci sono i sentimenti e i pensieri della giovane protagonista, una piccola donna intrappolata in una realtà grigia. Durante il suo viaggio, Khalat attraversa otto confini ed è costretta a cambiare prospettiva sul mondo.

Cari Cancro, avete voglia di novità anche in libreria e non soltanto in amore. Cambiare aria fa bene, ed ecco perché le stelle v’indirizzano verso I leoni di Sicilia, un romanzo di Stefania Auci ambientato nella Palermo antica, dove la famiglia Florio conosce la fama.

Partiti da una piccola bottega, i fratelli Florio ingranano nel commercio e il loro successo è inarrestabile. Ma la fama non riesce a conquistare la benevolenza dei cittadini che continuano ad additarli come stranieri.

Siete a caccia di misteri da risolvere in questo periodo estivo e quale migliore occasione di questa per immergervi nell’atmosfera degli anni ’70 con La verità sul caso Harry Quebert. Il romanzo è stato scritto da Joël Dicker ed è un bestseller internazionale da cui è stata tratta anche una famosa serie televisiva con Patrick Dempsey (Grey’s Anatomy).

Tutto parte dalla scomparsa di una ragazzina, Nola. Trent’anni dopo, il caso della quindicenne scomparsa si riapre perché viene rinvenuto il corpo.

Oroscopo Estate 2019 libri | Vergine, La felicità del cactus

Cari amici della Vergine, qualcuno vi ha mai detto che siete freddi e spigolosi, pungenti come un cactus? Perché a Susan, la protagonista de La felicità del cactus, sì. Ultimamente il vostro umore ballerino vi ha portato a essere più scostanti e maniaci del controllo, come la protagonista di questo romanzo che vi suggeriamo di leggere sotto l’ombrellone.

Susan non ama le sorprese, preferisce gestire tutto da sé ed evitare capovolgimenti all’ultimo secondo. La sua è una protezione da cactus, punge se ci si avvicina troppo, la si può guardare da lontano ma mai toccare senza determinate precauzioni.

Ma la vita non può essere controllata a ogni passo, talvolta si può andare fuori dai binari ed è quello che succede a Susan, costretta a raccattare i brandelli della propria vita dopo una morte improvvisa e un’imprevista gravidanza.

Cari Bilancia, in questo periodo niente della vostra vita sembra convincervi: né il lavoro, né la famiglia, né l’amore. Un po’ come Luce, la protagonista di Magari domani resto. Il romanzo di Lorenzo Marone parla di una ragazza che non riesce a trovare il suo posto nel mondo. Vive a Napoli, ai Quartieri Spagnoli, vorrebbe fare l’avvocato e invece le delegano costantemente scartoffie e l’amore non si è mai fermato sufficientemente a lungo davanti alla sua porta. Luce è tentata di lasciare tutto e scappare lontano, come ha fatto suo padre anni prima, perché forse è più facile fuggire che restare e affrontare la vita.

Questo libro è medicina per quelli costantemente in dubbio tra il mollare e il lottare. Per quanto tentata, Luce non scappa. Luce resta.

Oroscopo Estate 2019 libri | Scorpione, Il bar sotto il mare

Quale lettura da ombrellone più azzeccata de Il bar sotto il mare di Stefano Benni? Cari Scorpione, neanche l’estate sembra aiutare il vostro cervello sempre attivo, avete bisogno di sfogare la vostra creatività repressa e il libro di Benni potrebbe fare al caso vostro.

Tutto può accedere nel bar sotto il mare e tanti sono i racconti che si possono ascoltare stando semplicemente seduti al bancone. Ci si può imbattere in qualunque tipo di personaggio, dall’uomo col cappello all’uomo con la gardenia, dalla sirena al marinaio, dalla vamp ad altri avventori misteriosi.

Tanti racconti che danno libero sfogo alla fantasia, come dovreste fare voi.

Questa è un’estate da dedicare alle amicizie, a quelle che forse vi hanno lasciato l’amaro in bocca o a quelle che avete perso di vista a causa degli altri impegni. I rapporti vanno spesso incontro ad alti e bassi, l’importante è saper recuperare. Una bellissima storia d’amicizia è quella raccontata in quattro romanzi da Elena Ferrante, un’autrice amatissima non soltanto in Italia ma in contesto internazionale grazie alla sua Amica Geniale.

La saga, composta da quattro romanzi, racconta di Elena e Lila, un’amicizia che attraversa sessant’anni di storia italiana dagli anni ’50 al nuovo millennio. Due personaggi che traggono forza dalle insicurezze reciproche, due bambine che si scoprono brutalmente donne per le ingiustizie della vita.

Un racconto intenso nella Napoli di un tempo, dove Elena e Lila imparano sulla propria pelle l’amaro della vita.

Oroscopo Estate 2019 libri | Capricorno, Divino amore

Il Capricorno a caccia d’amore, se non riscuote successo nella vita di tutti i giorni, potrà accontentarsi di questa spumeggiante lettura dove la penna di Stefania Bertola ha saputo realizzare personaggi frivoli e profondi al tempo stesso.

Lucia si occupa d’amore per vivere, nel senso che gestisce il Palazzo degli Sposi, un’agenzia messa in piedi anche grazie al suo ex ragazzo (un calciatore playboy). Ma l’economia è volubile e Lucia ha bisogno di un’entrata immediata, cinquantamila euro, ed è disposta a mettere in atto un piano poco legale per ottenerli, contando sull’aiuto di preziose amiche, tutte travolte dall’urgenza del Divino Amore.

Il Capricorno ha bisogno d’amore per affrontare il caldo torrido dell’estate, una lettura a tema rinvigorirà l’umore.

Cari Acquario, se la vostra vita sentimentale ultimamente non è andata come previsto, potreste invece mettervi nei panni di Lucas, un giovane aspirante giornalista che, pur d’inseguire il suo sogno, ha lasciato ogni strada sicura per lanciarsi nella spietata Grande Mela newyorkese.

Lucas è il protagonista de Gli accoppiati, un romanzo spumeggiante di Jennifer Miller uscito proprio a luglio in libreria e che racconta di Lucas e Karen che finiscono a letto insieme dopo essersi conosciuti al bar. Quello che Lucas non sa è che Karen è la spietata opinionista sessuale di Empire che propinerà sulla rivista un suo resoconto dettagliato della notte passata insieme, definendolo goffo, inesperto e

Gli amici dei Pesci saranno degni di un Premio Pulitzer per la loro estate. Richard Powers ha portato a casa l’ambito premio proprio quest’anno con il romanzo Il sussurro del mondo, in lingua originale intitolato The Overstory, spiegando il filo sottile tra la potenza della natura e la relazione con l’uomo.

Patricia, detta Patty-la-Pianta, sin da bambina ha avuto un legame particolare con la natura grazie anche a quel papà che l’ha portata in giro per le foreste d’America. Adulta, Patty ha un dottorato in botanica e realizza una scoperta stupefacente: le piante comunicano tra loro tramite un codice segreto.

Un romanzo che poi diventa corale, perché alla storia di Patty se ne aggregano altre nove, di personaggi che arrivano in California.

