Oroscopo di oggi 16 luglio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 16 LUGLIO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’Oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di martedì 16 luglio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi martedì 16 luglio 2019

Cari Ariete, Mercurio in Leone vi donerà saggezza e razionalità per affrontare al meglio questo martedì di luglio. Avete bisogno di guardare le cose da un altro punto di vista, una valutazione d’insieme dettata anche da qualche influenza esterna. Approfittate della giornata promettente per rimediare a qualche errore del passato.

Cari Toro, occhio a quei chili di troppo che potrebbero rovinarvi l’umore durante le vacanze e farvi rinunciare a quel costume acquistato per l’occasione. In famiglia si respira un ottimo clima, i litigi di un tempo sembrano essere acqua passata.

Oroscopo di oggi 16 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, avete bisogno di prendervi un momento di pausa e riflettere sui vostri legami affettivi. In particolare, a darvi qualche pensiero di troppo sarà proprio la famiglia. Con l’influenza della Luna, avvertirete il bisogno di rafforzare la vostra intesa con i parenti.

Cari Cancro, quella di oggi dovrebbe essere una giornata serena, grazie all’influenza di Venere e il Sole che sono dalla vostra parte, donando armonia e vitalità al vostro segno.

Cari Leone, questo è un periodo importante per voi non soltanto per la carriera ma soprattutto per le amicizie, di cui ultimamente avete estremamente bisogno. Non perdete l’occasione di uscire con gli amici, anche solo per un caffè, avete perso i contatti con la vita passata per fare spazio a una routine invadente, rimediate che siete ancora in tempo.

Oroscopo di oggi 16 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, arriva tra i piedi un problema che combina la famiglia con l’aspetto economico. Ascoltate il detto che recita: “I panni sporchi vanno lavati in famiglia” perché è vero, non sbandierate in giro le difficoltà tra parenti e cercate di risolvere il prima possibile i vostri problemi.

Cari Bilancia, la giornata di oggi vi vedrà particolarmente sereni e con tanta voglia di fare. Sono in arrivo diversi successi sportivi e mondani per voi che non volete saperne di girarvi i pollici. Il vostro animo iperattivo contagerà anche chi vi circonda.

Cari amici dello Scorpione, la Luna in Capricorno vi tirerà un po’ su. Ultimamente il vostro umore non ha brillato d’intensità, ma da oggi potrete contare sull’appoggio delle stelle che spronerà il vostro lato sensibile.

Oroscopo di oggi 16 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, arriva qualche problema finanziario per voi che avete speso forse più del dovuto questo mese e adesso dovete pagarne le conseguenze. Va bene che è tempo di saldi, ma bisogna sempre darsi un limite per stare tranquilli.

Cari Capricorno, la giornata di oggi vi aiuterà a risolvere qualche problema nei rapporti interpersonali. Un litigio lasciato in sospeso avrà la sua degna conclusione e potrete finalmente archiviare la faccenda.

Cari Acquario, lasciatevi alle spalle la negatività perché finalmente potrete godervi un po’ di ricompense. Il lavoro porta con sé alcuni doni così come le prospettive economiche saranno più rosee in futuro.

Cari amici dei Pesci, quel senso di benessere che vi ha accompagnato nei giorni passati purtroppo svanirà. Dovrete prepararvi a un periodo più cupo, ma non andate subito nel panico. Avrete un po’ di difficoltà a riprendere lavorativo, ma non demordete.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.