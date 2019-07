Oroscopo di domani | 17 luglio 2019 | TPI | Giorno | Previsioni | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 17 LUGLIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, mercoledì 17 luglio 2019:

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

Oroscopo di domani 17 luglio 2019 | Cosa dicono gli astri

Cari Ariete, la giornata di domani porterà un po’ di pace e tranquillità nella vostra estate turbolenta. Questo non è un periodo facile per voi, ma dovete imparare a gestire meglio le vostre emozioni, soprattutto davanti al nemico. Non dimostrate le vostre vulnerabilità con tanto zelo, aumentate il mistero.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Cari amici del Toro, la giornata di domani riserverà qualche sorpresa per il vostro segno zodiacale. Le stelle non sono dalla vostra parte e potreste provare un po’ di malcontento davanti a una nuova realtà dei fatti. Non sempre le cose vanno come vogliamo e dobbiamo saperci accontentare. Dovreste imparare a farlo proprio da domani.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX PER L’ESTATE

Oroscopo di domani 17 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di domani sarà clemente con voi e vi regalerà qualche emozione di troppo. L’amore non è stato molto presente nella vostra vita di recente, ma da domani si cambia musica: preparatevi a ballare! Non abbiate timore di quello che pensano gli altri, se son rose fioriranno.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cari amici del Cancro, qualche problema lavorativo potrebbe rallentare la vostra tabella di marcia. Da domani la Luna metterà lo zampino nella vostra routine e riuscirà ad alterare il vostro sistema di controllo. Portate pazienza, il weekend non è così lontano.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Giornata negativa per il Leone quella di domani. Avete esaurito la pazienza, guai a chi oserà opporsi alla vostra parola. Non è stato un periodo facile ma avete tenuto duro fino alla fine, purtroppo anche i migliori cadono e questa volta sarà compito di chi vi vuole bene raccattare i vostri cocci.

Oroscopo di domani 17 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, la giornata di domani vi regalerà qualche novità sul fronte economico e anche sentimentale. Da tempo navigate nel verso opposto a Cupido, ma a breve la fortuna vi sorriderà e il vostro cuore tornerà a pompare amore.

Cari amici della Bilancia, il fine settimana vi aiuterà a recuperare le energie perse negli ultimi tempi. Nel frattempo, evitate di demoralizzarvi così tanto, piuttosto lottate a denti digrignati e dimostrate il vostro valore a chi non ha mai creduto nelle vostre potenzialità.

Cari Scorpione, la giornata di domani migliorerà il vostro umore. Avete affrontato diversi cambiamenti negli ultimi tempi, alcuni dei quali faticate ancora ad accettare, ma per amore degli altri avete scelto di scendere a compromessi. Il lavoro potrebbe riservare qualche sorpresa.

Oroscopo di domani 17 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di domani prevede qualche disturbo familiare. Mamme e papà avranno da ridire sul vostro comportamento degli ultimi tempi, forse perché siete stati risucchiati dalla vostra routine senza dar conto agli altri. Rispolverate un po’ gli affetti, non vi farà male.

Cari Capricorno, mercoledì spumeggiante per voi che finalmente potete godervi un po’ di meritato riposo in quest’estate tormentata. Nonostante la testa sia affollata da cattivi pensieri, avete deciso di essere positivi e di concedervi qualche attività rigenerante. Continuate così.

Cari Acquario, la giornata di domani vi porrà davanti a una scelta. Non avete le idee chiare e questo vi spaventa, soprattutto se in ballo ci sono delle decisioni che influenzeranno il futuro. Ascoltate chi vi vuole bene, un parere amico potrebbe essere decisivo in questa fase lunare.

Cari Pesci, calma e sangue freddo. Non potete sbroccare ogni qualvolta che qualcuno decide di agire in un modo diverso dal vostro, dovete allentare un po’ la presa e permettere anche agli altri di decidere cosa vogliono. Novità in vista per la vostra carriera.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 17 luglio | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE