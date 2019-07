Oroscopo Branko 16 luglio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 16 LUGLIO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi ogni giorno, estate e inverno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 16 luglio 2019.

L’oroscopo di TPI di martedì 16 luglio 2019: ecco le previsioni per la giornata di oggi

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni, segno per segno, di oggi martedì 16 luglio 2019

Oroscopo Paolo Fox di oggi: i segni fortunati di martedì 16 luglio 2019

Cari Ariete, giornata di nervosismo, sia a lavoro che in famiglia. D’altronde, soprattutto se avete un ruolo dirigenziale, venite presi di mira nelle giornate particolarmente piene e agitate: non siete solo voi ad avere bisogno delle ferie, quindi cercate di portare pazienza rispondendo come un vero leader, cioè con autorevolezza ma anche con comprensione.

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

Per il Toro questo martedì 16 luglio di Luna piena è propizio per nuovi incontri e, soprattutto, per far tornare a battere un cuore che ultimamente si è un po’ arrugginito. Una ventata di aria fresca vi darà quello stimolo in più per buttarvi in qualcosa di nuovo senza starci troppo a pensare su.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Oroscopo Branko 16 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, anche se in questi giorni ci sarà un po’ di maretta nel vostro ambiente lavorativo la vostra settimana si prospetta come fortunata. Da queste acque agitate, infatti, saprete riemergere con stile e professionalità.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Cari amici del Cancro, forse è il caso di tenere la lingua più a freno. Non fate che una gaffe dopo l’altra, ma la vostra voglia di esprimere pareri e giudizi sembra essere inarrestabile. Non fatevi, però, dei nuovi nemici: in questa fase avete bisogno di supporto, non di generare antipatie.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Cari amici del Leone, forse questa volta è il caso di impuntarsi sul lavoro: la vostra proposta è migliore di quella degli altri ed è giusto che voi lo facciate notare, sottolineandone i punti di forza. Non è giusto arrendersi o farsi scavalcare dopo tutti gli sforzi compiuti, e le stelle prevedono un buon successo se saprete farvi valere.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Branko 16 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, le stelle vi invitano ad essere meno timorosi e più combattivi. Bell’ultimo periodo la vostra luce è diventata più fioca per via della mancanza di stimoli e, se saprete coglierle, la Luna vi sta mettendo di fronte una serie di opportunità. Non temporeggiate.

L’OROSCOPO DEL 2019

Cari Bilancia, la Luna piena vi è ostile e vi spinge a rimandare certi affari, sia amorosi che lavorativi. In famiglia ce la mettono poi tutta per rendervi l’aria ancora più pesante, viste le continue discussioni e battibecchi. Cercate di mantenere il controllo, perché ben presto il mare tornerà calmo.

Cari amici dello Scorpione, se il mondo oggi cadrà voi vi sposterete semplicemente un po’ più in là. Niente e nessuno potrà turbare una serafica calma e un grande e stabile raziocinio: sfruttate questo stato d’animo per risolvere una questione finanziaria.

Oroscopo Branko 16 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, va tutto a gonfie vele, sia in amore che negli affari. Non potete proprio lamentarvi in questo giorno di plenilunio dove è Urano a metterci quel plus: una promozione è in arrivo come anche, per i single, qualche incontro decisamente “infuocato”.

Capricorno, la Luna piena a voi porta amore e passione. La sua luce tenue, infatti, vi illuminerà mostrandovi alla persona interessata in maniera completamente diversa. Finalmente farete breccia nel cuore che volevate far vostro.

Amici dell’Acquario, state pur sereni perché la gelosia che state provando nei confronti del partner è completamente immotivata. Non vede altro che voi, quindi si tratta solo di vostre insicurezze. Chissà che le buone notizie in arrivo sul lavoro non aiutino il vostro umore e la vostra autostima.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cari Pesci, è un momento estremamente positivo per voi, quindi non ponete ostacoli di fronte a questa felicità. Apritevi ai sentimenti, sciogliete tutto il ghiaccio. Chissà che sia il momento giusto per fare delle scelte importanti, come quella di sposarsi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE