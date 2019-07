Mondiali nuoto 2019 programma gare | Oggi 16 luglio | Calendario | Orari

MONDIALI NUOTO 2019 PROGRAMMA – Oggi, martedì 16 luglio 2019, va in scena una nuova giornata di gare ai Mondiali di nuoto 2019. Giornata molto intensa anche per noi italiani. Durante la notte (ore 2 italiane) si terrà la 10 chilometri di Gregorio Paltrinieri che andrà a caccia di una medaglia e del pass olimpico. Poi i tuffi in cui l’Italia ha voglia di sbloccarsi dallo zero nelle medaglie, senza dimenticarci del nuoto sincronizzato. Infine il Setterosa che giocherà contro il Giappone e vorrà confermare la vittoria dell’esordio.

Insomma, una bella giornata di sport che verrà trasmessa in chiaro (gratis) dalla Rai (RaiSport). Ma qual è il programma completo? Quali gare ci sono oggi? Ecco tutte le gare in programma oggi, martedì 16 luglio 2019, ai Mondiali di nuoto 2019:

01.30 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Corea del Sud-Russia

02.00-04.15 NUOTO DI FONDO – 10 km maschile

02.00-04.30 TUFFI – 10 m femminile, preliminari

02.50 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Canada-Ungheria

03.00-06.30 NUOTO SINCRONIZZATO – Duo libero, preliminari

04.10 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Spagna-Kazakhstan

05.30 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Cuba-Grecia

08.00-09.00 TUFFI – 10 m femminile, semifinali

09.30 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Australia-Cina

10.50 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Giappone-Italia

11.00-12.00 NUOTO SINCRONIZZATO – Tecnico a squadre, finale

12.10 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, USA-Olanda

12.45-14.15 TUFFI – Team Event, finale

13.30 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Sudafrica-Nuova Zelanda

