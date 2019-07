Meghan Markle e Beyoncé hanno fatto sognare milioni di follower durante il loro incontro alla prima del Re Leone, a Londra, ma hanno anche violato il protocollo della corona.

Domenica 14 luglio, la duchessa di Sussex e la regina della musica pop si sono incontrate sul red carpet del Cinema Odeon Luxe di Leicester Square, nella capitale inglese.

L’incontro esclusivo ha visto le due donne salutarsi con affetto e abbracciarsi, in un momento unico che ha appassionato milioni di fan: i follower della coppia più discussa della Royal Family, Harry e Meghan, e gli ammiratori dell’artista che ha prestato la voce al remake del film della Disney, hanno sognato per pochi istanti.

Eppure, il filmato dell’abbraccio tra Meghan Markle e Beyonce a Londra ha fatto discutere non solo per l’unicità del momento.

Molti si sono concentrati sul protocollo adottato dalla cantante, che nel video sembra essersi dimenticata di star abbracciando un membro della corona britannica.

Il modo in cui Beyoncè si pone nei confronti della duchessa non rispetta le regole di Buckingham Palace. Secondo Judi James, esperta del linguaggio del corpo intervistata dal tabloid britannico Sun, l’artista si comporta in modo amichevole, e fin troppo informale, con Meghan.

“Esegue un’inclinazione della testa di riconoscimento amichevole mentre arriva a Beyonce, poi annuncia e invita all’abbraccio sollevando la mano sinistra in alto”.

Inoltre, “le donne iniziano con un bacio che si trasforma in un reciproco abbraccio, con Beyoncè che chiude gli occhi per esprimere profondo affetto”.

In realtà, non poteva essere altrimenti: le due donne sono amiche. Più volte Meghan Markle ha inondato di complimenti la sua connazionale Beyonce, anche sul suo account Instagram, e la cantante ha dedicato la performance di Crazy in Love alla cerimonia dei Brit Award di febbraio proprio alla duchessa.

Ma c’è un altro dettaglio che ha suscitato l’attenzione dei fanatici della Royal Family, ovvero il fatto che sia stata la cantante statunitense, e non la moglie di Harry, ad attraversare per ultima il red carpet, compito che in genere spetta alla star più famosa. Per i più attenti al protocollo, Beyoncé avrebbe rubato la scena all’amica Meghan, alla quale dovrebbe essere invece pagato il maggior tributo in quanto membro della corona brittanica, tra l’altro durante un evento che si celebra nel Regno Unito.

Ci sarebbe infine un terzo dettaglio relativo all’incontro che hanno notato tutti i fan, e probabilmente anche la Regina.

Durante l’abbraccio, la diva fa un commento sul piccolo Archie Harrison. Nel filmato, sembra che Beyoncé stia sussurrando all’amica:”Quel bambino è così bello”.

Speriamo che la Regina abbia apprezzato.

