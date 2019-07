Meghan Beyoncé – Non è passato inosservato l’incontro a Londra tra Meghan Markle e Beyoncé durante l’anteprima del remake del Re Leone. La popstar americana e la Duchessa di Sussex si sono salutate sul red carpet molto affettuosamente: un dettaglio che ha fatto impazzire i fan.

Le due si sono addirittura abbracciate davanti ai flash dei fotografi e sotto gli occhi attenti dei rispettivi mariti, il rapper Jay-Z e il principe Harry. Beyoncé avrebbe addirittura sussurrato all’orecchio della ex attrice americana la frase “la mia Principessa”.

La regina del pop già in passato aveva confessato la sua adorazione per Meghan: “La relazione tra lei e il principe Harry è importante per il dialogo sui rapporti inter razziali”, aveva spiegato tempo fa.

Ora l’incontro di persona durante la prima del film d’animazione del regista Jon Favreau che ha fatto scatenare Instagram: si è trattato infatti del primo incontro dal vivo tra le due.

Addirittura l’abbraccio tra le due ha fatto passare in secondo piano i loro outfit: Meghan Markle si è presentata in un total black in occasione della prima uscita serale dopo la nascita del piccolo Archie.

Jay-Z e consorte poi hanno anche dato qualche suggerimento ai neo genitori: “Il miglior consiglio che posso darvi è trovare sempre del tempo per voi”, ha precisato il rapper che è papà di tre figli avuti proprio da Queen B.

Non solo, Harry a quel punto si è lasciato anche andare a una confidenza in merito al primogenito nato lo scorso 6 maggio. Il principe ha raccontato alla coppia la nuova mossa che ha imparato Archie: nell’imitare il figlio, il Duca di Sussex ha sollevato la testa e allungato il collo verso l’alto.

“Riesce a tenere il collo in alto?”, ha chiesto sorpresa la popstar. Subito dopo il principe ha anche fatto vedere come reagisce a questi comportamenti di Archie battendo le mani e facendogli i complimenti.

