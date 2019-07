Il prefetto di Chieti, Giacomo Barbato, ha annunciato l’intenzione di annullare il Jova Beach Party previsto per il 17 agosto a Vasto, in Abbruzzo.

Come riportato da un sito d’informazione locale abruzzese, il prefetto è preoccupato per la sicurezza e l’incolumità delle persone, per l’impatto ambientale dell’evento e per la viabilità: l’organizzazione del concerto a metà agosto prevede la chiusura della statale 16 nel bel mezzo delle vacanze estive.

La misura spaccherebbe l’Italia in due in un periodo in cui la strada statale è interessata da importanti ondate di traffico da nord a sud del Paese.

Secondo quanto ha dichiarato il prefetto durante una conferenza stampa, già nel mese di marzo il piano presentato dallo staff del Jova Beach Party era stato bocciato dal comitato per l’ordine e la sicurezza, ma nonostante questo il progetto è rimasto identico, egli organizzatori non hanno apportato alcuna modifica alle questioni organizzative che avevano ricevuto parere negativo.

Tre le questioni critiche relative al progetto: la chiusura della strada statale 16, che per gli organizzatori dovrebbe essere trasformata in un parcheggio per gli autobus, le condizioni della spiaggia di Vasto, che sorge accanto a diverse abitazioni e stabilimenti balneari, e la presenza di un fosso.

“Il concerto è sicuramente a rischio, a grave rischio, ma non è una novità di oggi”, ha dichiarato Barbato.

Intanto più di 40mila biglietti sono stati venduti per la data abruzzese.

“Se questi signori vendono i biglietti prima di avere tutte le autorizzazioni, addirittura prima di presentare un piano degno di questo nome, il rischio di impresa è tutto a carico loro”, ha detto il prefetto di Chieti, che ha rivelato anche di essere un fan di Jovanotti, e di essere sicuro che il cantante non sia responsabile degli aspetti che destano la preoccupazione di molti.

“Alla riunione del Comitato del 27 giugno è susseguita la riunione tecnica in Questura: in quell’occasione ci si sarebbe aspettati una rispondenza rispetto alle criticità già evidenziate in Comitato”, ha continuato Barbato. “Ebbene, si sono presentati in Questura senza il piano che poi al termine della riunione hanno presentato, ma che praticamente era uguale al primo”.

“C’è un verbale della riunione tecnica che mette in evidenza una serie di cose, mi è stato trasmesso dal questore e ho convocato immediatamente questo Comitato. Ogni rappresentante delle forze dell’ordine ha pronunciato parere negativo”, ha concluso il Prefetto.

Jova Beach Party Vasto | La lettera delle associazioni – Intanto, proprio durante la mattinata del 16 luglio, i rappresentanti di cinque associazioni di ornitologi di Lazio, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna e Campania, hanno scritto una lettera al ministero dell’Ambiente e dei Beni culturali per chiedere una presa di posizione sull’uso delle spiagge e di altri ambienti vulnerabili per grandi eventi come il concerto di Jovanotti.

Essendo il Jova Beach Party una manifestazione unica in Italia, per l’utilizzo massivo delle spiagge di tutto il Paese, potrebbe costituire un precedente rischioso per l’organizzazione di eventi simili anche in futuro. Per questo motivo le associazioni ambientaliste richiedono che l’organizzazione di questo tipo di concerti venga regolato in modo chiaro, attraverso norme che abbiano valenza generale in Italia.

