Jova Beach Party, la scaletta del concerto di Jovanotti a Cerveteri | VIDEO

Jova Beach Party scaletta Cerveteri | Concerto | Oggi 16 luglio | Ospiti

Jova Beach Party scaletta Cerveteri – Prosegue il successo del “Jova Beach Party”, il tour estivo di Lorenzo Cherubini in giro per le spiagge di tutta Italia.

Oggi, 16 luglio, è il turno di Marina di Cerveteri dove, a partire dalle ore 20,30, salirà sul palco Jovanotti per far ballare il pubblico della località sul litorale laziale.

Gli ospiti del concerto saranno Benny Benassi, Fatoumata Diawara, Devon & Jah Brothers, Ackeejuice Rockers, Los Wembler’s De Iquitos e Nuckodemus.

Già dal primo concerto di Lignano Sabbiadoro, l’artista aveva fatto intendere che il tour non avrebbe seguito una scaletta prestabilita: dunque non c’è una lista precisa di brani da aspettarsi per ogni tappa.

“A proposito di scaletta (che non c’è e ogni giorno viaggiamo navigando a vista e a orecchio) se avete un pezzo che vi sta a cuore fatevi notare in qualche modo”, aveva scritto il cantante sui social.

Jova Beach Party scaletta Cerveteri

Ecco quale potrebbe essere la scaletta di stasera:

1. Megamix

2. Ti porto via con me

3. Salvami

4. Mani libere

5. Vado

6. Oh, vita!

7. Fame

8. Estate

9. Serenata rap

10. La statua della mia libertà (Samuel cover)

11. Nuova era

12. Tutto l’amore che ho

13. Io danzo

14. Piove

15. Sabato

16. A te

17. Baciami ancora

18. L’estate addosso

19. Bella

20. L’ombelico del mondo

21. Attaccami la spina

22. La mia moto

23. (Tanto)³

24. E non hai visto ancora niente

25. Tensione evolutivo

26. Penso positivo

27. Il più grande spettacolo dopo il big bang

28. Ragazzo fortunato

Dopo la tappa a Marina di Cerveteri, il party itinerante di Jovanotti sulle spiagge d’Italia proseguirà sabato 20 luglio a Barletta sul Lungomare Pietro Mennea. Che scaletta ci sarà da aspettarsi?

