Jova Beach Party, come arrivare al concerto di Jovanotti a Cerveteri | VIDEO

Jova Beach Party Cerveteri come arrivare – Oggi, 16 luglio, ci sarà la tappa laziale del “Jova Beach Party” a Marina di Cerveteri. Un evento di larga portata che vedrà migliaia di persone riverse sul Lungomare dei Navigatori Etruschi.

Ma come arrivare a Marina di Cevetereri nella giornata di oggi, 16 luglio 2019?

Jova Beach Party, oggi il concerto di Jovanotti a Cerveteri | VIDEO

Jova Beach Party, la scaletta del concerto di Jovanotti a Cerveteri | VIDEO

Saranno tantissimi i fan che si precipiteranno nella località del litorale laziale per assistere al concerto di Lorenzo Cherubini e alle performance dei suoi ospiti come Benny Benassi, Fatoumata Diawara, Devon & Jah Brothers, Ackeejuice Rockers, Los Wembler’s De Iquitos e Nuckodemus.

Jova Beach Party volontari: il modo per entrare gratis al concerto di Jovanotti

L’apertura dei cancelli per il “Jova Beach Party” è prevista per le ore 14 mentre l’inizio degli eventi per le ore 16. Jovanotti invece salirà sul palco alle 20,30.

Per arrivare al concerto i mezzi di trasporto migliori sono treno e autobus, mentre è fortemente sconsigliato l’uso dell’automobile.

Per chi arriva in auto da nord, la strada da percorrere è l’Autostrada A1 verso sud per poi prendere la diramazione per Roma Nord, imboccare l’entrata 10 del Grande Raccordo Anulare e proseguire sulla Flaminia-Cassia.

Poi prendere l’uscita 1 in direzione di Civitavecchia e proseguire fino a Cerveteri.

Altrimenti, percorrere l’Autostrada A1 verso sud, prendere la diramazione per Roma Nord e proseguire verso la direzione Cassia – Flaminia – Aurelia; proseguire poi verso l’uscita Aurelia direzione Civitavecchia.

Venendo da Sud, bisogna percorrere l’Autostrada A1 verso Roma, proseguire lungo l’entrata 19 del Grande Raccordo Anulare in direzione Aurelia-Cassia; imboccare l’uscita 30 in direzione Fiumicino e proseguire in direzione di Civitavecchia.

Uscire poi al casello Cerveteri Ladispoli e prendere la strada per Civitavecchia fino a raggiungere Marina di Cerveteri.

Per quanto riguarda i parcheggi, ce ne sono due: a Marina di Cerveteri in viale Campo di Mare (a pagamento) e in via Fontana Morella (a pagamento).

Per chi optasse per i trasporti pubblici, sarà possibile usufruire del regolare servizio di trasporto pubblico locale con le linee 21,24, 25 e 29. Al termine del concerto invece, dalla mezzanotte fino alle ore 02:00 navette gratuite con partenza da Viale Campo di Mare fino in Piazza Aldo Moro.

“Fate schifo!” Genitori in rivolta contro Jovanotti e i suoi Beach Party