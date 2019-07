A riportare la testimonianza è il New York Post . All’epoca dei presunti fatti, Elisabetta Tai ha 21 anni e si è appena trasferita a New York con il sogno di diventare una modella per la celebre marca di intimo Victoria’s Secret. È il suo agente a suggerirle di contattare Epstein, figura di rilievo nell’intricato panorama modaiolo newyorkese. La giovane modella italiana racconta di essersi allora recata all’abitazione del finanziere.

Nuove pesanti accuse per Jeffrey Epstein , il finanziere americano attualmente in carcere con l’accusa d i molestie sessuali su decine di bambine e traffici sessuali con minorenni. Questa volta, la denuncia viene dalla modella italiana Elisabetta Tai e i fatti contestati risalgono al 2004.

A quel punto, continua, una donna la conduce nell’ufficio di Epstein (“Ero così entusiasta”).

Jeffrey Epstein, la denuncia di molestie della modella italiana

È allora, però, che qualcosa va storto. Nel momento in cui Elisabetta Tai entra nella stanza, Epstein comincia a farle alcune domande. Ma quando lei fa per prendere il suo book contenente i suoi ultimi scatti, l’uomo inizia a spogliarsi, poi si sdraia sul lettino per massaggi che si trova davanti a lui, ormai completamente nudo.

A quel punto, continua Tai, Epstein le passa un vibratore. La donna non ci vede più, entra in panico. “Cominciai ad andare in panico. Presi il vibratore e glielo tirai contro. Poi scappai via. Non l’ho mai raccontato a nessuno perché avevo troppa paura”, conclude.

