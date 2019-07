Rivoluzione James Bond: l’agente 007 sarà donna e nera

Dimenticate il capello biondo e l’occhio azzurro di Daniel Craig, perché ora si volta pagina: il nuovo James Bond, l’agente 007 più famoso di sempre, sarà donna. E nera.

Nell’era del MeToo, James Bond va in pensione e lascia posto – finalmente – alle donne. Pare proprio che l’episodio della saga infinita di spionaggio che si sta finendo di girare proprio in questi giorni sarà l’ultimo a vedere come protagonista Craig.

A vestire i panni del prossimo agente 007 sarà Lashana Lynch. A lanciare la bomba è il tabloid britannico The Mail on Sunday, che spiffera i rumors messi in giro da una fonte interna alla produzione del celeberrimo film di spionaggio.

“Daniel Craig è sempre James Bond ma ci sarà una scena cruciale in cui M (cioè Ralph Fiennes) dirà ‘Avanti 007’ e entrerà Lashana, nera, bellissima e donna”. Insomma, secondo quanto riferito da The Mail on Sunday ci sarebbe di fatto un passaggio di testimone.

Il domenicale del Dail Mail spiega quindi che James Bond avrebbe deciso di andare in Giamaica, ma la sua presenza sarà necessaria per contrastare il cattivo di turno.

Ancora non si sa esattamente chi sia il cattivo in questo nuovo attesissimo capitolo della saga, quello che è certo l’agente 007 sarò lei: Lashana Lynch. 32 anni, britannica (ma di origini giamaicane) e straordinariamente bella, Lashana è nota al grande pubblico per aver interpretato Rosaline Capulet nella serie drammatica della serie ABC Still Star-Crossed e Maria Rambeau in Captain Marvel.

Ora Lashana Lynch si appresta a vestire i panni di uno dei personaggi cinematografici più celebri della storia. Una vera e propria rivoluzione: dopo 24 episodi in cui il protagonista è stato uomo, ora l’agente 007 diventa donna.