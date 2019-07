Film da vedere ad agosto 2019: le 5 migliori pellicole in uscita al cinema, scelte da TPI

Film da vedere agosto 2019 | Cinema | Consigliati | Novità | Trailer

Quali sono i film da vedere al cinema ad agosto 2019? Tanti titoli, italiani e stranieri, per tutti i gusti: dalla commedia all’horror, passando per i drammatici, i cartoni animati, i biopic e l’azione. Così tanti da sembrare troppi: serve dunque fare un po’ d’ordine.

Non sapete quale film andare a vedere con i vostri amici, partner o famiglia? Noi di TPI ne abbiamo selezionati alcuni per voi.

Ecco cosa vi consigliamo di andare a vedere al cinema nel mese di agosto 2019:

Film al cinema agosto 2019: tutte le pellicole in uscita nelle sale italiane

Film da vedere gennaio 2019 | Re Leone

Un film di Jon Favreau. Con Marco Mengoni, Elisa, Donald Glover, Beyoncé Knowles, James Earl Jones.

Nella Terra del Branco si festeggia la nascita del leoncino Simba, figlio di Mufasa e Sarabi, futuro erede di tutto il regno.

Questo scatena la gelosia dello zio Scar che mesi dopo pianifica la sua vendetta: con uno stratagemma mette Simba in pericolo e quando il padre accorre per salvarlo, sacrifica il fratello dando poi la colpa al piccolo cucciolo di leone.

Simba scappa così dalla sua terra ed incontra Timon e Pumbaa, due simpatici animali con i quali cresce nella natura selvaggia finché il suo destino non lo richiamerà a casa.

Film da vedere gennaio 2019 | Hotel Artemis

Un film di Drew Pearce. Con Jodie Foster, Sterling K. Brown, Sofia Boutella, Jeff Goldblum, Brian Tyree Henry.

La biografia di Dick Cheney, che è stato vice-presidente degli Stati Uniti d’America durante l’amministrazione di George W. Bush. La storia di come Cheney, negli anni Settanta un uomo scapestrato che subisce un ultimatum dalla brillante fidanzata Lynne: o diventa la persona di potere che lei in quanto donna non può essere, oppure tra loro è finita.

Qualche decennio dopo, i due diventeranno una “power couple” di Washington e domineranno, nell’ombra, l’amministrazione di George W. Bush, tra le più devastanti per la democrazia americana.

Film da vedere gennaio 2019 |Il Signor Diavolo

Un film di Massimiliano Bruno. Con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Massimiliano Bruno, Marco Conidi.

Un ragazzino di quattordici anni ha ucciso un coetaneo, e la Curia romana vuole vederci chiaro, perché nel drammatico caso è implicato un convento di suore e si mormora di visioni demoniache. All’origine di tutto c’è la morte, due anni prima, di Paolino Osti.

Malattia, hanno detto i medici, ma secondo Carlo, il suo migliore amico, Paolino è morto per una maledizione: Emilio lo ha fatto inciampare mentre, in chiesa, portava l’ostia consacrata per la comunione. Sacrilegio… E Paolino sul letto di morte avrebbe mormorato: “Io voglio tornare”.

“Far tornare” l’amico per Carlo è diventata un’ossessione che ha messo in moto oscuri rituali e misteriosi eventi. Fino alla morte di Emilio, ucciso da Carlo con la fionda di Paolino. Almeno così pare…

Una storia intensamente nera, il ritratto di una provincia non addomesticata, mai del tutto compresa, un profondo Nord-est intriso di religione quanto di superstizione e in cui i confini tra vita e mistero si spostano come l’orizzonte nelle paludi… Un mondo dove tutto sembra possibile. Anche il Diavolo.

Film da vedere gennaio 2019 | Fast & Furious – Hobbs & Show

Un film di David Leitch. Con Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren.

Da quando il corpulento veterano del dipartimento di polizia Hobbs, fedele agente del Diplomatic Security Service americano, e il fuorilegge Shaw, ex membro delle forze speciali britanniche, si sono affrontati per la prima volta nel film Fast & Furious 7 del 2015, i due si sono scambiati battute e non si sono risparmiati colpi bassi nel tentativo di annientarsi a vicenda.

Ma quando l’anarchico Brixton, cyber-geneticamente potenziato, ottiene il controllo di una insidiosa arma biologica che potrebbe modificare per sempre l’umanità – e riesce a surclassare una brillante e indomita agente del MI6, che oltretutto è la sorella di Shaw – questi due nemici giurati saranno costretti ad allearsi per annientare l’unico cattivo che potrebbe essere ancor più cattivo di loro.

Film da vedere gennaio 2019 | Genitori quasi perfetti

Un film di Laura Chiossone. Con Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Lucia Mascino, Marina Rocco, Elena Radonicich.

La prossima volta che vuoi organizzare una festa di compleanno a tuo figlio, pensaci!Essere genitori è veramente il mestiere più difficile del mondo, anche le persone più sane ed equilibrate si ritrovano attanagliate da un costante senso di inadeguatezza, mossi da ansia da prestazione, dallo stress dello sguardo incombente degli altri.

Per Simona, convinta di fare del proprio meglio, l’organizzazione della festa di compleanno per gli otto anni del suo Filippo si rivelerà un’occasione per rivalutare e mettere in discussione tutte le sue convinzioni, costringendola a misurarsi con altri tipi di genitori.

Mentre i bambini giocano in salone intrattenuti dall’ animatrice, i grandi si ritrovano in cucina e iniziano a studiarsi a vicenda, celandosi dietro ai soliti sterili convenevoli.

Tra genitori troppo apprensivi, troppo alternativi, troppo vegani o troppo intellettuali, richieste stravaganti e piccoli segreti, la festa di Filippo prenderà una piega del tutto inaspettata.