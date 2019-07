Dieta: quali salumi sono adatti per dimagrire? Ecco quelli con meno calorie

Dieta | Salumi | Come dimagrire | Calorie | Grassi

State a dieta? Volete dimagrire ma allo stesso tempo non riuscite a rinunciare ai salumi? Tranquilli: i salumi possono entrare a far parte della vostra dieta, ma attenzione alle calorie. Una dieta sana è una dieta varia ed equilibrata.

L’importante sono le dosi e il tipo di salume: alcuni infatti sono molto grassi e dannosi per la salute, altri invece contengono poche calorie e possono essere tranquillamente assunti, anche se – ripetiamo – con moderazione.

Noi di TPI abbiamo raccolto i salumi con meno calorie e meno grassi, i più adatti per una dieta. Eccoli:

BRESAOLA

La bresaola è uno dei salumi con meno calorie in assoluto: ne contiene 151 in ogni 100 grammi di prodotto. È povera di grassi, ma ricca di proteine e minerali come fosforo e zinco. Questo salume contiene inoltre la vitamina E e le sue proteine sono di alto valore biologico, dunque molto utili per la muscolatura e per il recupero dell’energia. Non a caso molti sportivi ne fanno uso nella loro alimentazione.

PROSCIUTTO COTTO

Fra i salumi con meno calorie rientra sicuramente il prosciutto cotto. Il salume contiene 130 calorie per etto. Spesso viene consigliato nelle diete dimagranti ed è un’ottima fonte di proteine, ferro e zinco. Attenzione: è sconsigliato a chi è intollerante al lattosio.

PROSCIUTTO CRUDO

Nella sua versione magra, il prosciutto crudo è un’ottima fonte di proteine ed è consigliato nelle diete dimagranti. È privo di carboidrati e contiene circa 230 calorie ogni 100 grammi di prodotto. Controindicato per chi soffre di colesterolo alto.

Particolarmente consigliato il prosciutto San Daniele: ricco di proteine nobili e minerali quali zinco, fosforo e potassio, contiene circa 270 calorie in 100 grami di prodotto. È molto digeribile e consigliato per bambini, anziani e sportivi.

COTECHINO

Contrariamente a quanto molti pensano, il cotechino apporta circa 250 calorie per 100 grammi di prodotto. Esatto: è un salume ipocalorico.

PANCETTA DI TACCHINO

La pancetta di tacchino è un salume con poche calorie ma abbastanza gustoso. Molto adatto per la dieta. Ha un basso contenuto di grassi ed è ricco di proteine. Perché non accompagnarlo con una salutare insalata?

MORTADELLA

Un altro salume ipocalorico è la mortadella. Il suo apporto è di 288 calorie ogni 100 grammi di prodotto. Ricca di vitamina B1 e B2, contiene la stessa percentuale di colesterolo della carne bianca. Già. Avete capito bene…

