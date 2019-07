Dieta per dimagrire: i benefici delle carote

Cercate una dieta per dimagrire? Ce ne sono tantissime. Per ogni gusto. Di sicuro tra gli alimenti alleati per perdere peso troverete molti ortaggi. Tra questi le carote, un ortaggio che fin da quando siamo bambini siamo invitati a mangiare. Sono saporite, facili da cucinare e da portare al lavoro. Dei suoi nutrienti ne beneficiano gli occhi, ma anche altre parti dell’organismo.

Carote, benefici per la vista

Le carote promuovono una visione sana: possono arrivare a fornire oltre il 200 per cento dell’obiettivo giornaliero di vitamina A. Una carenza di questa vitamina può portare a una condizione chiamata xeroftalmia, che può danneggiare la visione normale e provocare la cecità notturna.

Carote, i benefici per la dieta

Le carote equilibrano anche il livello di zucchero nel sangue. La sua fibra solubile aiuta a regolare i livelli di insulina e a sostenere la salute dell’apparato digerente. Inoltre, sono piene di acqua (una carota è fatta dell’88 per cento di acqua). Calorie? In 100 grammi di alimento crudo sono contenute circa 41 calorie, un valore basso. Ideale per una dieta dimagrante.

“La ricerca suggerisce che la fibra solubile nelle carote possa frenare anche il grasso della pancia – si legge sul sito Health -. Potrebbe ridurre il rischio di cancro. Gli antiossidanti trovati nelle carote sono stati associati a un rischio ridotto di diversi tipi di cancro, inclusi polmone, colon-retto, prostata e leucemia. Uno studio sull’American Journal of Clinical Nutrition ha rilevato che le persone con un elevato consumo di un tipo chiamato antiossidanti carotenoidi avevano un rischio inferiore del 21 per cento di cancro ai polmoni”.

Carote, altri benefici

Aiutano la regolazione della pressione sanguigna e la prevenzione delle malattie cardiache

Sostengono il sistema immunitario con la sua vitamina C

I suoi composti naturali possono avere una funzione antiinfiammatoria

